Blue Origin lancera l’acteur William Shatner, trois autres aujourd’hui à 19h30 IST: Comment le regarder en direct

13 octobre 2021 12:42:28 IST

La société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, s’apprête à lancer William Shatner, l’acteur le plus connu pour son rôle du capitaine James T. Kirk dans l’original « Star Trek », et trois autres pour un bref voyage au bord de l’espace mercredi matin .

Ce sera la deuxième mission de l’entreprise avec des touristes spatiaux à bord.

Le lancement de Shatner, dont le personnage a sillonné l’espace dans l’USS Enterprise pendant des années, pourrait être un moment symbolique pour Blue Origin, l’une des rares sociétés spatiales soutenues par des milliardaires en lice pour faire de ce qui semblait être de la science-fiction une réalité en lançant une riche aventure chercheurs de l’espace et au-delà.

« On dirait qu’il y a beaucoup de curiosité dans ce personnage fictif, le capitaine Kirk, qui va dans l’espace », a déclaré Shatner dans une vidéo promotionnelle publiée sur Twitter par la société. « Alors allons-y. Appréciez la balade. »

Quand est le lancement et comment puis-je le regarder?

Le décollage est prévu mercredi à 10 h, heure de l’Est (19 h 30 IST), et Blue Origin diffusera le vol en direct sur sa chaîne YouTube. La vidéo commencera environ 90 minutes avant le vol.

Le lancement était initialement prévu pour mardi matin, mais les conditions venteuses sur l’ouest du Texas ont incité Blue Origin à repousser le lancement de 24 heures. Si des vents plus forts se présentent mercredi, la compagnie pourrait choisir de retarder le vol de 24 heures supplémentaires, jusqu’à jeudi.

Qui sont les passagers autres que William Shatner ?

Trois autres passagers rejoindront Shatner sur le vol de mercredi :

— Audrey Powers, vice-présidente de Blue Origin qui supervise les opérations aériennes de New Shepard ; comme Shatner, elle n’a pas eu à payer son siège.

– Chris Boshuizen, co-fondateur de Planet Labs, une entreprise qui construit de petits satellites, également connus sous le nom de CubeSats, qui sont utilisés par divers clients pour surveiller la Terre depuis l’orbite.

— Glen de Vries, PDG et co-fondateur de Medidata Solutions, une société qui a conçu des logiciels pour les essais cliniques.

Boshuizen et de Vries sont les deuxième et troisième passagers payants à voyager sur un vol Blue Origin. Le premier était Oliver Daemen, 18 ans, des Pays-Bas. La compagnie n’a pas précisé combien ces clients ont payé pour leurs sièges sur les vols.

En tant que clients acheteurs de billets, ils sont un peu comme les premiers investisseurs dans une industrie que les dirigeants espèrent un jour suffisamment bon marché pour qu’un plus large public puisse en profiter.

Que se passera-t-il pendant le vol ?

La mission complète dure environ 10 minutes. New Shepard est lancé à une altitude d’environ 63 miles (101 km), un marqueur largement reconnu de l’endroit où commence l’espace et connu sous le nom de ligne Kármán.

À l’altitude maximale, la fusée d’appoint, haute d’environ six étages, libère la capsule où se trouve l’équipage. Le propulseur entame alors une descente vers le sol, rallumant son monomoteur pour atterrir verticalement sur une dalle de béton à cinq milles de l’endroit où il a été lancé.

De retour dans l’espace au même moment, la capsule de l’équipage est suspendue en chute libre. Les passagers vivent environ quatre minutes d’apesanteur en microgravité ainsi que des vues de l’horizon légèrement incurvé de la Terre où son atmosphère rencontre l’espace. Chaque siège a sa propre fenêtre de 3,5 pieds sur 2,3 pieds.

« Je suis ravi et anxieux, et un peu nerveux et un peu effrayé, à propos de cette toute nouvelle aventure », a déclaré Shatner lors d’une interview à l’émission « Today » de NBC lundi.

Pendant la chute libre de la capsule vers la terre, elle déploie un premier ensemble de parachutes pour freiner sa vitesse, puis un autre ensemble de trois plus gros parachutes pour transporter la capsule en douceur jusqu’à l’atterrissage à environ 15 mph.

Quelle est la tourmente chez Blue Origin ?

En septembre, Alexandra Abrams, ancienne responsable de la communication avec les employés chez Blue Origin, a publié un essai avec 20 employés, actuels et anciens, anonymes, affirmant que la culture de travail de l’entreprise était en proie au sexisme et que les problèmes de sécurité interne étaient souvent rejetés par la direction.

Depuis la publication de l’essai, Abrams a déclaré dans une interview qu’elle avait reçu des messages de soutien d’employés et d’ingénieurs actuels de Blue Origin. Elle a dit qu’elle avait également entendu des employés d’autres entreprises décrire leurs difficultés au travail. Cette réponse l’a surprise, car elle s’était attendue à une vague d’attaques de la part d’autres acteurs de la petite industrie aérospatiale. « Personnellement, j’ai été très encouragé de voir les réponses de tout le monde sauf Blue Origin », a déclaré Abrams.

Blue Origin a contesté les allégations de l’essai, affirmant dans un communiqué que la société disposait d’une hotline interne pour les plaintes de harcèlement sexuel et que New Shepard était le « véhicule spatial le plus sûr jamais conçu ou construit ». La société a également déclaré qu’Abrams avait été licencié pour « avertissements répétés concernant des problèmes liés à la réglementation fédérale sur le contrôle des exportations ».

Abrams a déclaré que c’était faux et qu’elle avait été licenciée en 2019 pour son désaccord avec une nouvelle politique qu’on lui avait demandé d’aider à mettre en place pour interdire aux travailleurs de se regrouper pour intenter une action en justice sur les problèmes liés au lieu de travail et les forcer à régler les différends en arbitrage privé avec l’entreprise.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times. Joey Roulette vers 2021 The New York Times Company

