Blue Origin lancera jeudi sa capsule spatiale améliorée New Shepard. Voici comment regarder en direct.

« Mannequin Skywalker » s’envolera dans l’espace jeudi (14 janvier) dans le cadre d’un grand test pour le programme de vols habités en herbe de Blue Origin – et vous pouvez regarder l’événement en direct.

La fusée et la capsule spatiale New Shepard de la société devraient décoller à 10 h 45 HNE (9 h 45 heure locale ou 15 h 45 GMT) de l’installation de la société dans l’ouest du Texas pour évaluer les améliorations apportées aux performances de la capsule de l’équipage. Vous pouvez le regarder en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de Blue Origin, ou directement via le site Web de la société ici. La couverture commencera 30 minutes avant le lancement et la société fournira en direct mises à jour sur Twitter.

Le nom du mannequin à bord du nom est une pièce apparente sur Anakin Skywalker, le nom qu’un jeune Dark Vador a utilisé lors des films préquels « Star Wars » de 1999 à 2005 – les films de franchise que la plupart des membres de l’équipe Blue Origin ont probablement vu lorsqu’ils grandissaient.

Plus tard, Vader! Regardez Blue Origin voler « Mannequin Skywalker » dans l’espace et retour

Mais la mission à venir est tout sauf de la science-fiction, car la société se prépare à envoyer des touristes payants dans l’espace. La société n’a pas encore annoncé de date de vol pour l’envoi de personnes en altitude, ni même pour commencer à vendre des billets, mais Blue Origin réfléchit déjà à l’expérience client.

« Le [spacecraft] Les mises à niveau incluent des améliorations des caractéristiques environnementales telles que l’acoustique et la régulation de la température à l’intérieur de la capsule, les panneaux d’affichage de l’équipage et les haut-parleurs avec un microphone et un bouton poussoir à chaque siège « , a déclaré Blue Origin dans un communiqué envoyé à 45secondes.fr. » La mission testera également un certain nombre de systèmes d’alerte de sécurité et de communication des astronautes. La capsule sera équipée de six sièges, dont un occupé par Mannequin Skywalker. «

Le Club pour l’avenir à but non lucratif de Blue Origin prévoit également de faire voler 50000 cartes postales d’étudiants dans l’espace, dont quelques-unes sont cachées dans les poches de Mannequin Skywalker. Il s’agit du troisième lot de cartes postales d’étudiants à participer à un vol spatial, et les étudiants peuvent participer à de futures missions via ce lien.

Décollage de la fusée New Shepard de Blue Origin lors de sa douzième mission suborbitale dans l’espace et retour du site de lancement de la société à l’ouest du Texas le 11 décembre 2019. À bord de ce vol se trouvait le premier lot de milliers de cartes postales Club for the Future. (Crédit d’image: Blue Origin)

Le dernier vol d’essai de Blue Origin New Shepard (appelé NS-13) a eu lieu en octobre, qui a également comporté un atterrissage vertical sans faille pour la fusée réutilisable qui a envoyé New Shepard dans l’espace.

La société a été fondée en 2000 par le PDG d’Amazon Jeff Bezos pour envoyer des passagers commerciaux dans l’espace suborbitaire; un vaisseau spatial successeur appelé New Glenn est également en cours de développement pour les vols orbitaux. En décembre, la NASA a ajouté New Glenn à sa liste de fusées potentielles à utiliser lors de futures missions.

