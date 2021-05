Blue Origin lance des os de dinosaures dans l’espace pour l’initiative «  Dream Big  »

Origine bleue a lancé des morceaux du passé pour son Club for the Future.

La compagnie de vols spatiaux commerciaux de Jeff Bezos récemment envoyé des os de dinosaures dans l’espace pour soutenir l’initiative Dream Big Alabama de son organisation à but non lucratif et le Huntsville Science Festival. Les fragments de fossiles, tous âgés de 65 à 70 millions d’années, ont décollé en avril le 15 et dernier vol d’essai avant que Blue Origin ne prévoie de commencer. faire voler des gens à bord de son New Shepard véhicule de lancement suborbital.

« Les os de dinosaures proviennent d’un » dromaeosaurid « de la famille des rapaces – probablement un Dromaeosaurus », a déclaré Joe Iacuzzo, fondateur du Huntsville Science Festival et ancien rédacteur en chef et développeur de contenu du Jurassic Park Institute d’Universal Pictures, dans un interview publiée par le Club for the Future. « Les dinosaures carnivores à plumes ressemblant à des oiseaux mesuraient environ 7 pieds [2 meters] long, se tenait un peu plus de deux pieds [0.6 m] haut au niveau des hanches et avait des «griffes de tueur» sur chaque pied qui tranchaient sa proie une fois déployé. «

En rapport: Comment fonctionne le nouveau véhicule Shepard de Blue Origin (infographie)

Les près de 200 petits morceaux d’os s’insèrent tous dans un flacon de 4 pouces (10 centimètres) pour le vol, qui les a lancés à 65 miles (105 kilomètres) au-dessus du sol, à 3 miles (5 km) au-dessus de la ligne Kármán séparant la Terre et l’espace. . Les fossiles sont restés en l’air pendant 10 minutes et 10 secondes, emballés aux côtés de plus de 25000 cartes postales pour les membres du Club for the Future et «Mannequin Skywalker», un mannequin de test utilisé pour recueillir des données sur l’expérience des passagers.

« Il semble tout à fait approprié qu’un membre de la famille des rapaces de dinosaures à plumes ressemblant à des oiseaux vole à bord de New Shepard, une fusée qui met en évidence la plume Blue Origin », a déclaré Iacuzzo. « Malheureusement pour les dinosaures, c’est un astéroïde tombant de l’espace qui a contribué à leur extinction. Envoyer ce dinosaure dans l’espace semble être un coup d’œil approprié à cet astéroïde! »

Les fossiles de Dromaeosaurus ont été trouvés sur des terres privées dans la formation Hell Creek du Dakota du Sud. De retour de l’espace, ils sont montés individuellement et présentés aux membres du Club pour l’avenir et aux musées du pays. Les affichages iront également vers le Festival des sciences de Huntsville , qui est prévu du 24 au 30 octobre.

« Les os seront utilisés comme des marques d’appréciation pour les partenaires et les partisans du Huntsville Science Festival, qui a été fondé par Innovation for Education Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Huntsville, et Dream Big Alabama, une initiative à l’échelle de l’État pour donner à chaque l’accès direct des étudiants à l’espace grâce aux fusées du Club for the Future et de Blue Origin », a déclaré Iacuzzo.

Un petit nombre d’os de dinosaures transportés dans l’espace sont encore disponibles pour ceux qui souhaitent parrainer le festival. Les parties intéressées doivent contacter Iacuzzo pour plus de détails.

Le fondateur du Huntsville Science Festival, Joe Iacuzzo, avec la fiole d’os de dinosaures transportés dans l’espace après leur retour par Blue Origin. (Crédit d’image: Joe Iacuzzo / Huntsville Science Festival via collectSPACE.com)

Le Dromaeosaurus n’est pas le premier dinosaure – ou une partie d’un dinosaure – à voler dans l’espace. Au moins deux NASA navette spatiale les missions ont volé des fossiles à la demande de leurs membres d’équipage.

STS-51F Loren Acton, spécialiste de la charge utile, a lancé avec un morceau de vertèbre et une coquille d’œuf d’un bébé Maiasaura en 1985. Les pièces de dinosaure à bec de canard ont été transportées sur la navette spatiale Challenger pour la Montana State University, l’alma mater d’Acton et où il a ensuite enseigné la physique.

Treize ans plus tard, en 1998, l’ancien astronaute de la NASA Jay Apt, alors directeur du Carnegie Museum of Natural History à Pittsburgh, Pennsylvanie, a organisé le lancement d’un crâne de coelophysis vieux de 210 millions d’années sur le navette spatiale Endeavour . Le fossile a volé avec l’équipage du STS-89 jusqu’à la station spatiale russe Mir avant de retourner sur Terre.

Une partie d’un Tyrannosaurus rex s’est également envolée vers l’espace, lors du premier essai en vol d’exploration (EFT-1) réalisé par le vaisseau spatial Orion de la NASA en 2014. Le fossile du «roi des lézards tyran» a été prêté par le Denver Museum of Nature and Science dans le Colorado « pour rappeler combien de vie la Terre a vécu au cours de son existence », a expliqué un communiqué de la NASA.