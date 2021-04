Blue Origin et Dynetics déposent des protestations auprès du GAO après que SpaceX remporte le contrat d’atterrisseur lunaire de la NASA

Les compagnies privées de vols spatiaux Blue Origin et Dynetics déposent toutes deux des protestations auprès du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, en réponse à la décision de la NASA de devenir leur concurrent. SpaceX l’unique gagnant d’un contrat pour la construction de l’atterrisseur lunaire pour le programme Artemis de l’agence.

Plus tôt ce mois-ci, La NASA a nommé SpaceX l’unique gagnant d’un concours entre les trois sociétés pour développer et construire l’atterrisseur lunaire qui mettra les prochains astronautes de la NASA sur la lune avec Artemis. De la NASA Programme Artemis vise à ramener les astronautes à la surface de la Lune d’ici 2024, un calendrier ambitieux qui a été fixé par l’administration de l’ancien président Donald Trump et qui n’a pas été révisé depuis que l’administration du président Joe Biden a pris ses fonctions.

Lundi (26 avril) les deux Origine bleue et Dynetics a déposé des protestations du GAO contre l’attribution du contrat, citant une «acquisition défectueuse» pour le programme et des «problèmes et préoccupations» concernant le processus d’attribution.

En rapport: La NASA choisit le vaisseau spatial de SpaceX pour faire atterrir les astronautes Artemis sur la lune

« La NASA a exécuté une acquisition défectueuse pour le programme Human Landing System (HLS) et déplacé les poteaux de but à la dernière minute », ont déclaré des responsables de Blue Origin dans un communiqué envoyé à 45secondes.fr.

« Selon les propres mots de la NASA, elle a fait une sélection » à haut risque « . Leur décision élimine les opportunités de concurrence, réduit considérablement la base d’approvisionnement, et non seulement retarde, mais met également en danger le retour de l’Amérique sur la Lune. Pour cette raison, nous a déposé une protestation auprès du GAO », indique le communiqué.

Dynétique est également mécontent de la façon dont s’est déroulé le processus pour le contrat de l’atterrisseur lunaire HLS, révélant dans un communiqué partagé par Jeff Foust, rédacteur principal de SpaceNews sur Twitter que « Dynetics croit fermement que notre conception HLS offre un grand potentiel pour contribuer aux objectifs du programme HLS de la NASA et nous croyons que le plan initial de la NASA pour une concurrence continue reste la meilleure approche pour assurer le succès du programme. »

La « concurrence continue » à laquelle Dynetics fait référence est l’idée que la NASA prévoyait à l’origine de choisir deux des trois concurrents pour le contrat, de continuer la concurrence et d’avoir une conception d’atterrisseur de secours. Cela a été une surprise pour certains lorsque la NASA a choisi une seule des trois sociétés pour le contrat au lieu de deux.

«Dynetics a des problèmes et des préoccupations concernant plusieurs aspects du processus d’acquisition ainsi que des éléments de l’évaluation technique de la NASA et a déposé une réclamation auprès du GAO pour y remédier. Nous respectons ce processus et attendons avec impatience une résolution juste et éclairée du problème», a-t-il ajouté. a déclaré la société, ajoutant que ce serait le seul commentaire qu’elle ferait à ce sujet.

Blue Origin a également contesté le fait que la NASA n’ait choisi qu’un seul concurrent au lieu de deux pour le contrat. Dans une version publique expurgée de son document de protestation, envoyée par e-mail à 45secondes.fr, Blue Origin déclare que << Au cours du processus de préparation et de soumission de la proposition, la NASA avait indiqué une intention impérieuse d'accorder deux récompenses, mais en raison de prévu les crédits budgétaires futurs, il n'a fait que l'attribution à SpaceX. "

Le document de protestation explique que cette décision de la NASA, selon Blue Origin, a éliminé la concurrence et solidifié efficacement toutes les opportunités d’atterrissage lunaire avec équipage actuelles et futures pour SpaceX, ne laissant pas de place à d’autres.

La société allègue également dans sa protestation que « le processus d’évaluation et la décision d’attribution de la NASA ne sont pas conformes aux lois et règlements fédéraux sur les marchés publics et devraient être annulés ».

Le document poursuit en énumérant les raisons pour lesquelles la décision de l’agence de choisir uniquement SpaceX est « erronée », y compris l’affirmation selon laquelle la décision n’a pas permis aux deux autres concurrents de « se concurrencer de manière significative » et que le processus et la décision étaient en conflit avec Broad Règles et pratiques relatives aux annonces d’agence (BAA), entre autres raisons.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.