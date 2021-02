Blue Origin de Jeff Bezos ne lancera sa première fusée New Glenn qu’à la fin de 2022

Il faudra attendre une autre année pour voir la fusée orbitale géante de Blue Origin décoller.

Origine bleue , qui est géré par le fondateur d’Amazon.com Jeff Bezos , a annoncé aujourd’hui (25 février) qu’il repoussait la date cible pour le lancement de son camion lourd Nouvelle fusée Glenn de la fin de 2021 au quatrième trimestre de 2022.

« Cet objectif de vol inaugural mis à jour fait suite à la récente décision de la Force spatiale de ne pas sélectionner New Glenn pour le lancement des services de lancement (LSP) de la phase 2 de la National Security Space Launch (NSSL) », représentants de Blue Origin écrit dans une mise à jour aujourd’hui .

Blue Origin et Northrop Grumman ont perdu face à SpaceX et United Launch Alliance dans cette décision de lancement de sécurité nationale, que la Force spatiale annoncé en août 2020 .

New Glenn est une fusée à deux étages qui mesure 98 mètres de haut et porte le nom de l’astronaute de la NASA John Glenn, qui en février 1962 est devenu le premier Américain à faire le tour de la Terre. (Le cosmonaute Youri Gagarine était la première personne au classement général, réussissant l’exploit en avril 1961.)

La fusée sera capable de lancer 50 tonnes (45 tonnes métriques) en orbite terrestre basse lorsqu’elle sera opérationnelle, selon son page des spécifications . Bezos a déclaré qu’il espérait que New Glenn piloterait des passagers ainsi que des charges utiles.

Chaque première étape de New Glenn sera capable de lancer 25 missions, disent les représentants de Blue Origins. Peu de temps après le décollage, le booster reviendra sur Terre et atterrira sur un navire en mer, comme nous avons déjà vu les premières étapes de SpaceX Faucon 9 et Faucon lourd les fusées le font.

Une telle réutilisation est la clé de la vision globale de Blue Origin, qui consiste à aider l’humanité étendre son empreinte jusqu’à la dernière frontière . Par exemple, l’entreprise Nouveau combo fusée-capsule Shepard , conçu pour transporter des personnes et des charges utiles dans l’espace suborbitaire, est entièrement réutilisable. Un véhicule de New Shepard a effectué sept vols d’essai sans équipage, effectuant son atterrissage à chaque fois. (New Shepard n’est pas encore opérationnel, mais ses premiers vols spatiaux en équipage pourrait arriver bientôt .)

Blue Origin continue de faire de bons progrès sur New Glenn et sa rampe de lancement à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, ont écrit des représentants de la société dans la mise à jour d’aujourd’hui. La société a déjà signé des contrats de lancement de New Glenn avec Eutelsat, Mu Space, OneWeb, Sky Perfect JSAT et Telesat, comme l’a noté Space News . Et la NASA récemment a rendu New Glenn éligible à concourir pour des contrats dans le cadre du programme Launch Services II de l’agence, qui s’applique aux lancements jusqu’en décembre 2027.

« New Glenn est en train de remplir ses contrats commerciaux actuels, de poursuivre un marché commercial important et en croissance et de conclure de nouveaux contrats de lancement d’espace civil », ont écrit les représentants de Blue Origin dans la mise à jour d’aujourd’hui. « Nous espérons lancer des charges utiles NSSL dans le futur, et restons déterminés à servir la mission de défense nationale américaine. »