Blue Origin de Jeff Bezos lancera son deuxième vol spatial le 12 octobre avec Capitan Kirk à bord

Blue Origin, la société spatiale appartenant à Jeff Bezos d’Amazon, a annoncé lundi des plans pour son prochain vol et le site d’information et de divertissement TMZ a déclaré qu’il pourrait inclure un astronaute célèbre – William Shatner, qui a joué le capitaine Kirk dans « Star Trek ».

TMZ a rapporté que Shatner, 90 ans, serait sur le voyage du 12 octobre, faisant de lui la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l’espace.

Blue Origin a révélé les noms de deux membres de l’équipage de quatre personnes mais n’a pas confirmé que Shatner serait sur le vol.

Il a déclaré que Chris Boshuizen, ancien ingénieur de la NASA et co-fondateur de Planet Labs, et Glen de Vries, co-fondateur de la plateforme de recherche clinique Medidata Solutions, seraient sur la fusée et que les noms des deux autres astronautes seront révélés » dans les jours à venir. »

Blue Origin a déclaré que la fusée New Shepard décollerait du site de lancement de la société dans l’ouest du Texas à 8h30, heure du Centre (13h30 GMT) le 12 octobre.

Bezos, l’homme le plus riche du monde, son frère Mark, le pionnier de l’aviation Wally Funk et le client payant, Oliver Daemen, ont volé dans l’espace lors du premier vol en équipage de Blue Origin le 20 juillet.

Funk, à 82 ans, et Daemen, 18 ans, étaient les personnes les plus âgées et les plus jeunes à avoir jamais été dans l’espace.

Le voyage de 10 minutes les a emmenés au-delà de la ligne Karman – la frontière internationalement reconnue marquant le début de l’espace – et de nouveau sur Terre.

Le vol du 12 octobre reproduira ce voyage.

Blue Origin a cité Boshuizen disant que le vol à venir serait « l’accomplissement de mon plus grand rêve d’enfance ».

De Vries, vice-président de Dassault Systèmes, qui a acquis Medidata en 2019, a déclaré que le voyage « est vraiment un rêve devenu réalité ».

Le premier vol en équipage de Blue Origin a eu lieu quelques jours seulement après celui du fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, qui a franchi la dernière frontière le 11 juillet, battant de justesse le magnat de l’Amazonie dans leur bataille spatiale des milliardaires.

