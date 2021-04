Blue Origin commencera à vendre des sièges sur son vaisseau spatial New Shepard la semaine prochaine

Origine bleue est sur le point de commencer à vendre des sièges sur son vaisseau suborbital New Shepard.

« Il est temps. Vous pouvez acheter le tout premier siège sur #NewShepard. Inscrivez-vous pour en savoir plus sur http://blueorigin.com. Détails à venir le 5 mai. #GradatimFerociter », la société dirigée par le fondateur d’Amazon.com, Jeff Bezos, a déclaré via Twitter aujourd’hui (29 avril). («Gradatim Ferociter» est la devise de Blue Origin. Cela signifie «pas à pas, férocement»).

Blue Origin n’a pas seulement arraché le 5 mai. C’est le 60e anniversaire du premier vol spatial américain avec équipage, qui a envoyé un astronaute de la NASA Alan Shepard – du nom de New Shepard – lors d’une escapade suborbitale de 15 minutes.

Shepard n’a pas fait le tout premier vol spatial humain, bien sûr. Cette distinction va au cosmonaute Youri Gagarine , qui a lancé une mission en orbite terrestre le 12 avril 1961.

Nouveau Shepard est un duo fusée-capsule réutilisable développé par Blue Origin pour emmener des personnes et des expériences scientifiques dans l’espace suborbitaire. La capsule à six passagers a effectué 15 missions d’essai sans équipage à ce jour, dont la plus récente a eu lieu le 14 avril. Blue Origin a facturé le vol de ce mois comme un « mission de répétition astronaute , « donc les nouvelles d’aujourd’hui ne sortent pas exactement du champ gauche.

Blue Origin n’a pas dit combien coûterait un siège à bord de New Shepard; vraisemblablement, nous le saurons le 5 mai. Mais pour la perspective: le prix le plus récent pour un siège à bord de Virgin Galactic SpaceShipDeux , Le principal concurrent de New Shepard dans le jeu du tourisme spatial suborbitaire, était de 250 000 €.