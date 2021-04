Blue Origin aces «  répétition des astronautes  » en vol d’essai de New Shepard

Origine bleue a un autre vol d’essai propre à son actif.

La société a lancé le 15e vol d’essai sans équipage de son véhicule suborbital réutilisable Nouveau Shepard aujourd’hui (14 avril), décollage d’une rampe de lancement dans l’ouest du Texas à 12 h 50 HAE (16 h 50 GMT; 11 h 50 heure locale).

La mission, baptisée NS-15, visait à imiter ce qui se produira une fois que Blue Origin commencera à voler des passagers. Avant le vol, deux employés de la compagnie sont entrés dans la capsule pour pratiquer les procédures que les futurs astronautes suivront avant le lancement; les faux-astronautes ont quitté le véhicule pour le vol proprement dit, puis sont retournés à la capsule pour s’exercer aux procédures post-atterrissage.

La mission d’aujourd’hui « est vraiment une étape cruciale dans notre marche vers le premier vol humain », a déclaré Ariane Cornell, directrice des ventes d’astronautes et orbitales de Blue Origin lors de la webdiffusion de lancement de la société.

Vidéo: Regardez le lancement du vol New Shepard NS-15 de Blue Origin (et atterrir)!

Image 1 sur 2 La fusée New Shepard de Blue Origin lance la capsule d’équipage RSS First Step lors d’un vol d’essai suborbital non équipé depuis le site de lancement One de la société dans l’ouest du Texas le 14 avril 2021. (Crédit d’image: Blue Origin) Image 2 sur 2 La fusée New Shepard de Blue Origin lance la capsule d’équipage RSS First Step lors d’un vol d’essai suborbital non équipé depuis le site de lancement One de la société dans l’ouest du Texas le 14 avril 2021. (Crédit d’image: Blue Origin)

Au cours de cette webémission, Cornell et son collègue commentateur de lancement Patrick Zeitouni ont fait une visite virtuelle de l’installation de West Texas, que la société a baptisée Launch Site One. La zone comprend des quartiers d’astronautes nommés d’après les pionniers des vaisseaux spatiaux Mercury 7 de la NASA et un salon / salle de sport appelé Karman Line, la frontière traditionnellement reconnue de l’espace extra-atmosphérique qui se trouve à 100 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

La mission d’aujourd’hui impliquait le premier véhicule New Shepard amélioré de Blue Origin, connu sous le nom de NS-4 ou RSS First Step, qui a volé pour la première fois en janvier . (RSS signifie Reusable Space Ship.) Les améliorations ont fait de cette capsule particulière la première à proposer des fonctionnalités telles que le contrôle de la température et de l’acoustique, des panneaux d’affichage et un système de communication push-to-talk.

Le booster New Shepard de Blue Origin s’approche de sa zone d’atterrissage après le lancement du vol d’essai suborbital NS-15 de la capsule RSS First Step de la société le 14 avril 2021. (Crédit d’image: Blue Origin)

La capsule New Shepard et sa fusée sont réutilisables et ont toutes deux atterri en douceur dans les 10 minutes environ suivant le lancement. Pendant le vol, la capsule a atteint une altitude maximale de 348 753 pieds (106 021 mètres), selon Blue Origin.

En plus de tester les procédures des astronautes, le vol d’aujourd’hui transportait les charges utiles habituelles de Blue Origin: un mannequin chargé d’instruments appelé Mannequin Skywalker et plus de 25 000 cartes postales soumises par des étudiants à l’entreprise Club pour le futur .

La capsule d’équipage RSS First Step de Blue Origin atterrit sous des parachutes dans l’ouest du Texas après avoir été lancée sur un vol d’essai suborbital sans équipage depuis le site de lancement un à proximité de la société le 14 avril 2021. (Crédit d’image: Blue Origin)

Zeitouni et Cornell ont annoncé lors de la webémission d’aujourd’hui que Blue Origin ferait don de Mannequin Skywalker, ainsi que d’un siège New Shepard, au US Space and Rocket Center à Huntsville, en Alabama, un musée qui héberge également Space Camp.

« Avec Mannequin et le siège, je pense que nous pouvons raconter une belle histoire sur ce chemin vers [human] vol », a déclaré Zeitouni.

