Blue Lock est l’anime de football parfait, même pour ceux qui n’aiment pas le sport

Comme de nombreuses séries et films, l’anime a un grand nombre et une grande variété de genres qui offrent différentes expériences et histoires aux téléspectateurs. Parmi eux, l’un des plus populaires sont ceux des équipes sportives, qui ont réussi à s’intégrer même à ceux qui ne sont pas fans de sport. Un exemple clair est »Haikyu !! »ou le classique de tous les temps »Super champion ».

Avec ce genre qui donne souvent une tournure à ses règles et donne une nouvelle version du sport, de grandes histoires sont généralement accordées que tous les téléspectateurs peuvent apprécier, comme c’est l’exemple de » Blue Lock », un nouvel anime de football qui vient de est sorti en première cet automne.

Basado en el manga del mismo nombre, la historia se ubica después de que el equipo nacional de futbol de Japón pierde la Copa Mundial de 2018, con el país dándose cuenta que lo que verdaderamente necesita el país es un jugador que lleve a su equipo a la victoire. C’est alors que le programme Blue Lock est lancé, qui va tenter de trouver un joueur capable de gagner sans avoir besoin de son équipe.

L’histoire suit Yoichi Isagi, un joueur pas si doué qui reçoit une invitation de la Japan Soccer Union à participer à l’ingénieux programme Blue Lock, créé par Ego Jinpachi, qui cherche quelqu’un d’assez égoïste pour ne pas se soucier de son équipe si cela signifie marquer un but. Pour y parvenir, il a placé 300 athlètes talentueux dans une bataille rangée où le seul moyen de survie est d’expulser les autres joueurs.

» Blue Lock » a été créé le 8 octobre, et bien qu’il ne fasse que commencer, il semble qu’il n’aura rien de similaire à l’anime sportif classique. La série verra une bataille sanglante similaire à ce que nous avons vu dans des séries comme »Le jeu du calmar », laissant de côté le travail d’équipe classique qui est recherché dans d’autres anime du style.

En mettant l’accent sur les genres d’horreur et gore, » Blue Lock » prévoit d’apporter une mise en scène unique du football, et bien qu’il présentera également des personnages avec un large niveau de compétence dans le sport, il laissera tous les téléspectateurs s’attendre à qui sera le prochain à mourir ou qui ira au prochain test.