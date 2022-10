Blue Lock Episode 4 Date de sortie, compte à rebours, où regarder en ligne, spoilers

in

Beaucoup de gens se sont vraiment interrogés sur la date de sortie de l’épisode 4 de Blue Lock. Les amateurs d’anime de différentes régions du monde attendent ce prochain épisode. Après l’adaptation de cet anime du manga, les fans de la série sont vraiment ravis de le regarder et ils en attendent vraiment beaucoup. Maintenant que cet anime est sorti, les fans veulent le regarder dans le prochain épisode.

Ici, dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 4 de Blue Lock. Outre sa date de sortie, nous vous donnerons ici d’autres informations sur l’anime telles que Où regarder cette série, la liste des acteurs, la liste des épisodes de la saison en cours et bien plus encore.

C’est une série animée japonaise et elle est basée sur une série de mangas du nom. Cette série manga a été écrite par Muneyuki Kaneshiro et illustrée par Yusuke Nomura. Il a été publié le 1er août 2018. Cette série de mangas a acquis une telle renommée qu’elle a été adaptée pour la création d’animes. Le premier épisode de cet anime est sorti le 9 octobre 2022.

L’intrigue de cet anime tourne autour d’Isagi Yoichi et il est joueur de football et joue comme attaquant pour une équipe de lycée. Son équipe est anéantie lors du dernier match des qualifications pour les championnats nationaux et est invitée à participer à un programme appelé « Blue Lock ». Dans ce programme, tous les joueurs se sont entraînés très dur. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de Blue Lock. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Blue Lock Épisode 4 Date de sortie

Si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 4 de Blue Lock. Selon son épisode hebdomadaire, 4 sortira le 29 octobre 2022. Si vous êtes intéressé à regarder cet épisode à venir, nous vous suggérerons tous de marquer cette date et d’attendre sa sortie.

Où diffuser Blue Lock ?

Si vous aimez regarder des anime et que vous souhaitez actuellement regarder cet anime, son réseau officiel est TV Asahi. Il a également été autorisé par Crunchyroll et Medialink. Vous pouvez également diffuser tous les épisodes de la version précédente sur ces plateformes. Gardez une chose à l’esprit que la disponibilité de cette série variera également en fonction de votre région.

Liste des épisodes

Nous allons maintenant partager la liste des épisodes de la saison en cours qui sont connus jusqu’à présent. Nous ajouterons plus d’épisodes plus tard.

Rêver

Monstre

Le football « zéro »

À déterminer

Liste des acteurs

Maintenant, ici, nous allons énumérer tous les personnages de cet anime et qui lui ont donné la parole. Jetez un œil ci-dessous.

Yoichi Isagi Exprimé par : Kazuki Ura

Meguru Bachira exprimé par: Tasuku Kaito

Rensuke Kunigami Exprimé par: Yūki Ono

Hyōma Chigiri Exprimé par: Soma Saito

Wataru Kuon Exprimé par: Masatomo Nakazawa

Jingo Raichi Exprimé par : Yoshitsugu Matsuoka

Yūdai Imamura Exprimé par Shōya Chiba

Gin Gagamaru doublé par Shugo Nakamura

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 de Blue Lock, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Blue Lock Episode 4 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous répondrons à vos questions dès que possible.

