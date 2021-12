Blue Lock Chapter 158 Date et heure de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni, Spoilers

La date de sortie du chapitre 158 de Blue Lock est sur le point d’être révélée dans cet article. Si vous ne connaissez pas la série mais que vous êtes un grand fan d’anime de thriller sportif, le verrou bleu est définitivement fait pour vous. Blue Lock est une série de mangas japonais écrite par Muneyuki Kaneshiro et illustrée par Yusuke Nomura.

De nos jours, l’anime donne une forte concurrence aux autres films et séries Web. Les gens l’adorent et c’est pourquoi il a pu se créer un espace. Après avoir vu son énorme popularité, nous sommes ici avec toutes les dernières mises à jour concernant la série animée. Il comprend la date de sortie du chapitre 158 de Blue Look, quelles sont les spéculations sur le prochain chapitre, où il est disponible ce jour, et bien d’autres. Alors pour vous imprégner de toutes ces informations, faites une lecture complète de l’article. Nous avons fait de notre mieux pour vous fournir toutes les dernières nouvelles.

La date de sortie du chapitre 158 de Blue Lock a été révélée –

La date de sortie du chapitre 158 de Blue Lock a créé un énorme battage médiatique parmi la génération z. C’est un thriller sportif avec des articles très cinématographiques que ses fans vont voir dans ses prochains chapitres. Donc, sans plus attendre, nous révélons que c’est la date de sortie.

La date de sortie du chapitre 158 de Blue Lock est le 2 janvier 2022. C’est un excellent cadeau pour les amateurs d’anime.

Où est-il disponible pour regarder ?

Après avoir connu la date de sortie de Blue Lock chapitre 158, vous devez être impatient de savoir où vous pouvez le regarder. Donc, pour l’instant, Blue lock est publié dans le magazine hebdomadaire Shonen de Kodansha depuis août 2018.

Nous avons quelque chose de plus pour vous autre que cela. Comme les médias visuels ont un effet plus important que les médias imprimés. C’est pourquoi The Blue Lock est adapté par huit bits et est sur le point d’être créé en 2022 sur Netflix, YouTube, use et de nombreuses autres plateformes en ligne qui sont bien connues des amateurs de frénésie.

Synopsis de Blue Lock –

Blue Lock a un synopsis solide, ce qui a entraîné de nombreux serveurs de la date de sortie du chapitre 158 de Blue Lock. Donc si vous n’avez pas suivi cette série. Vous n’avez pas besoin de vous inquiéter. Nous vous proposons ici l’intégralité de l’intrigue de cette série.

En 2018, l’équipe nationale japonaise a terminé 16e de la Coupe du monde de football. En conséquence, l’Union japonaise de football engage l’énigme du football Ego Jinpachi. Son plan directeur pour mener le Japon à la célébrité est Blue Lock, un programme d’entraînement conçu pour créer le plus grand attaquant égoïste du monde. Ceux qui échouent à Blue Lock ne seront plus jamais autorisés à représenter le Japon. Yoichi Isagi, un lycéen inconnu, décide de rejoindre le programme pour devenir le meilleur joueur du monde.

Blue lock cast et équipage-

Alors que la première de Blue lock est terminée, les gens deviennent fous de connaître ses acteurs et son équipe ainsi que la date de sortie du chapitre 158 de Blue lock.

Nous avons donc mentionné l’ensemble du casting principal de la série animée Blue Lock.

Yoichi Isagi

Exprimé par: Kazuki Ura

Meguru Béchara

Exprimé par: Tasuku Kaito

Rensuke Kunigami

Exprimé par: Yūki Ono

Hyuma Chigiri

Exprimé par: Soma

Conclusion-

Dans cette toute dernière section, nous sommes sur le point de résumer l’intégralité de l’article « Date de sortie du chapitre 158 de Blue Lock ». Nous vous avons fourni toutes les mises à jour possibles concernant la sortie du chapitre 158 de The Blue Lock. Cet article comprend également les noms de leurs acteurs et de leur équipe, le synopsis élaboré de Blue Lock et tous les détails sur les endroits où il est disponible ces jours-ci et dans les temps à venir.

