Blue Lock, anime : intrigue, bande-annonce et date de sortie

L’un des anime sportifs les plus attendus actuellement est la prochaine adaptation de »Blue-Lock », basé sur la série de mangas de football du même nom, une histoire qui montre une version différente de ce que l’on sait sur le sport populaire. Produit par le studio d’animation huit bitsl’anime arrivera dans quelques mois, sa première venant juste à temps avec la Coupe du monde.

Pour ceux qui ne connaissent rien à »Blue Lock », ce n’est pas un anime de football typique. Plus axé sur l’émotion et avec une portée de bataille royale, le spectacle plaira à coup sûr à bien plus que les amateurs de sport. De même, les fans du manga sont intéressés de voir à quel point le matériel s’adaptera et de voir s’il capturera mieux les scènes d’action du contenu illustré.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Chainsaw Man’, anime : bande-annonce officielle et date de sortie

De quoi parle Blue Lock ?

L’histoire se déroule au lendemain du dernier tournoi de la Coupe du monde, au cours duquel le Japon a subi une défaite débilitante, à la fois sur le terrain de jeu et pour sa fierté nationale. Cherchant à avoir des joueurs beaucoup plus préparés, l’Union japonaise de football mène une expérience de formation appelée Blue Lock.

Dirigé par le mystérieux expert du football Ego Jinpachi, le but de l’émission est de rassembler un groupe de joueurs et de trouver le plus grand « attaquant égoïste » du monde, ce joueur étant celui qui mènera le Japon à la victoire contre d’autres équipes de football. . Bien sûr, ce n’est pas un régime sportif ordinaire et les résultats pourraient être désastreux pour ceux qui ne réussissent pas le test.

Le personnage principal est Yoichi Isagi, un joueur quelque peu médiocre dont le but est de surpasser en quelque sorte ses adversaires et de devenir le meilleur footballeur du monde. Les perdants de Blue Lock sont disqualifiés pour jouer un rôle dans le football professionnel japonais à l’avenir.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Haikyu!! annonce sa fin dans deux nouveaux films d’animation

Remorque Blue Lock







La bande-annonce de l’adaptation animée de » Blue Lock » a été créée en mai de cette année, donnant aux fans un premier aperçu de la façon dont le matériel est adapté directement du manga. La série promet de ne pas devenir une histoire de sport générique comme beaucoup d’autres anime de football, avec le teaser montrant comment Yoichi Isagi a bien l’intention de devenir le meilleur joueur du monde.

Date de sortie de Blue Lock

L’anime de »Blue Lock » commencera à diffuser le 9 octobre, avec le service de Crunchyroll chargé d’effectuer la transmission simultanée. permettant aux téléspectateurs du monde entier de suivre simultanément la diffusion des épisodes à chaque fois qu’ils sortent au Japon. Tetsuaki Watanabe Oui Shunsuke Ishikawa sont les administrateurs, tandis que Taku Kishimotoqui a participé à d’autres anime sportifs tels que »Haikyu !! », il s’est occupé du script.