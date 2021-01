Blue Ivy a maquillé sa grand-mère Tina et c’est très très bien

À 9 ans, Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay-Z, nous épate déjà.

Non seulement elle a déjà remporté un BET Award et a prouvé qu’elle avait des mouvements de danse comme sa mère, mais il s’avère qu’elle est aussi une maquilleuse incroyable!

C’est selon sa grand-mère Tina Knowles-Lawson, qui a posté une photo d’elle-même après le relooking vendredi.

Dans la photo de la tête et des épaules, Knowles-Lawson a un rouge à lèvres rouge vif appliqué avec précision, la quantité parfaite de surbrillance dans ses pommettes hautes et un eye-liner incroyablement dessiné.

«Ma talentueuse petite-fille Blue a maquillé mon visage aujourd’hui», a-t-elle écrit. « Elle n’a que 9 ans, pouvez-vous l’imaginer à 15 ans en train de me maquiller? Elle a battu mon visage … va me faire économiser beaucoup d’argent sur les frais de maquilleuse »

Beyonce, Blue Ivy Carter et Tina Knowles lors du 67e match des étoiles de la NBA en février 2018 à Los Angeles, Californie. Kevin Mazur / WireImage

Ce n’est que la dernière réalisation de Blue Ivy, qui a des frères et sœurs jumeaux, Sir et Rumi Carter, tous les deux de 3 ans. En juin dernier, elle est devenue la plus jeune lauréate de l’histoire des BET Awards en remportant un trophée pour sa collaboration avec sa mère et les artistes Wizkid et Saint Jhn sur «Brown Skin Girl».

Plus tôt en janvier, grand-mère Tina a posté une vidéo de Blue en cours de danse, prouvant qu’elle est en passe de dominer la scène comme sa mère et sa tante Solange le font depuis des années.

En novembre dernier, nous avons appris que Blue raconterait aussi le livre audio de « Hair Love » de Matthew Cherry!

Bien sûr, maman s’est assurée de faire savoir à tout le monde que très bientôt, nous chanterons aussi les louanges de Sir et Rumi. Elle a publié des images inédites des trois enfants dans une vidéo de révision d’un an sur Instagram.