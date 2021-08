Blue Box répète que la bande-annonce sortira dans quelques heures…

Black + Blum [derniers exemplaires] Gourde eau good blue

Une bouteille d'eau filtrante qui utilise du Binchotan, un charbon actif japonais traditionnel, pour améliorer le goût de l'eau du robinet. Contenance : 800ml Insérez puis bloquez votre charbon dans la bouteille. Remplissez-la d'eau (potable) du robinet. Attendez quelques heures pour que le charbon filtre les produits chimiques de votre eau. Toute la nuit serait idéal, mais vous pouvez déjà sentir la différence après juste une heure! Savourez votre eau au goût amélioré! - Améliore sensiblement le goût de l'eau du robinet ! - Tritan sans BPA, liège, acier inoxydable, silicone - x1 filtre de charbon actif binchotan inclus (valable 6 mois) Comment est fait le charbon Binchotan? Du bois de source durable est placé dans un four et brûlé à température relativement basse un moment. Vers la fin du processus la température du four est augmentée jusqu'à environ 1000 dégrées Celsius pour rougir le bois. Le charbon est ensuite retiré et recouvert rapidement d'une poudre spéciale faite de terre, sable et cendre. C'est ce qui donne au charbon sa surface blanchâtre (d'ou le nom "charbon blanc"). L'augmentation rapide de la température suivi d'un refroidissement rapide brûle l'écorce et laisse une surface lisse et dure. Si vous tapez le charbon, vous entendrez un son clair et légèrement métallique. Comment ça marche? Le charbon actif Binchotan a une surface incroyablement poreuse avec de toute petites cavités orientées dans des directions différentes. 1 seul gramme de charbon a une surface de plus de 500 m2 (environ le dixième d'un terrain de football). Le charbon Binchotan est aussi connu sous le nom charbon actif car les ions des produits contaminants sont attirés vers la surface du charbon ou ils sont retenus. Le charbon Binchotan relâche aussi des minéraux dans l'eau tels que du calcium, fer et magnésium, ce qui en améliore le gout et augmente les bienfaits de l'eau pour la santé. Combien de temps dure le charbon Binchotan? Si vous utilisez Binchotan dans votre bouteille d'eau 'eau good' en remplissant une fois par jour, il devrait être effectif 3 mois. Vous pouvez ensuite recharger le Binchotan en le faisant bouillir pendant 10 minutes suivi d'un séchage au soleil. Vous devriez pouvoir continuer de l'utiliser 3 mois de plus. Comment recycler le charbon binchotan ? Quand vous avez fini d'utiliser votre binchotan comme filtre a eau, il peut encore vous servir de plusieurs façons. Vous pouvez disposer des morceaux de charbon dans vos plantes. Il apporte des nutriments pour le sol et aide vos plantes à se développer. Grace à sa surface poreuse, il peut aussi être utiliser comme désodorisant dans la litière de votre chat, votre panier à linge sale, votre panier de couches sales ou dans vos chaussures. Le binchotan est aussi un absorbeur d'humidité efficace et peut aider a absorber l'humidité dans l'air dans un placard. Dois-je laver mon charbon? Votre charbon actif binchotan arrive déjà lavé et prêt a l'emploi. Ne pas laver votre binchotan avec du savon ou un...