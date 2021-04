Blue Box Game Studios présente une bande-annonce abandonnée

Aujourd’hui, nous présentons la première bande-annonce de Abandoned, la nouvelle exclusivité pour PlayStation 5 qui arrivera cette année.

Donc, étonnamment (du moins pour moi), un jeu de survie à la première personne en monde ouvert vient d’être annoncé, ne sortant que sur la console Sony. Si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, ne manquez pas ce qui suit bande-annonce pour Abandoned.

Comme vous pouvez le voir dans le petit aperçu que Blue Box Game Studios a publié, nous n’allons pas vraiment passer un bon moment. Le studio souhaite que le titre soit le plus réaliste possible, et nous a laissé des détails sur leur proposition pour montrer qu’ils sont sérieux.

Dans le jeu, nous contrôlerons Jason Longfield, un homme qui se réveille seul dans une forêt étrange et sans se souvenir comment il y est arrivé. Nous découvrirons bientôt que malheureusement, nous y avons été libérés pour être la proie d’une secte religieuse. Évidemment, notre objectif principal sera de nous échapper vivant.

Jusqu’à présent, la prémisse est assez simple. Ce qui est vraiment intéressant, c’est sa jouabilité. Comme nous l’avons mentionné, ses développeurs souhaitent nous offrir une expérience de jeu unique et réaliste. Par conséquent, nous n’allons pas trouver un jeu de tir effréné dans lequel nous viderons les magazines comme des fous.

Par exemple, si notre protagoniste est épuisé après une longue carrière, il perdra en précision avec l’arme. Notre protagoniste doit donc être très prudent lors du tournage, car tout faux pas pourrait être la fin.

Un autre fait intéressant est que le titre vise également à profiter des avantages de DualSense et de l’audio 3D. De plus, ils nous ont assuré 60 FPS et une résolution native de 4K.

Abandoned n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait être disponible au quatrième trimestre de ce même 2021 pour PlayStation 5.

Allons-y!