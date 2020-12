«  Blue Bloods  »: Whoopi Goldberg reviendra-t-il en tant que Regina Thomas dans la saison 11?

Cette saison de Sang bleu a débuté avec une puissante guest star. Whoopi Goldberg est revenu en tant que président du conseil municipal Regina Thomas. C’est ce qu’elle avait à dire à Frank (Tom Selleck) et si elle reviendrait dans la saison 11.

Whoopi Goldberg est apparu dans la première de la saison 11 de Blue Bloods

Tom Selleck comme Frank Reagan, Whoopi Goldberg comme Regina Thomas dans «Blue Bloods» | Patrick Harbron / CBS via Getty Images

CONNEXES: « Blue Bloods »: Donnie Wahlberg met sournoisement 1 chose sur sa nourriture lors de scènes de dîner en famille

L’épisode «Triumph Over Trauma» montrait la présidente du conseil municipal Regina Thomas appelant publiquement le NYPD pour corruption à la radio. Elle a parlé de réaffecter les ressources du NYPD. Elle n’avait pas non plus espoir de recycler les officiers.

Frank a rencontré plus tard Regina dans son bureau. Il lui dit qu’il pense que chaque officier est peint avec le même pinceau. Elle lui a dit qu’il avait des criminels dans ses rangs et qu’il devait les contrôler.

L’épisode s’est terminé avec Frank et Regina parlant de leurs différences à la radio. Frank a également pu répondre aux préoccupations des citoyens en ondes.

Le showrunner a déclaré qu’il n’y avait pas encore de plans pour son retour

CONNEXES: Le producteur de ‘Blue Bloods’ défend le fait de garder les scènes de dîner pendant une pandémie

Il est évident que l’émission voulait reconnaître le mouvement Defund the Police. Mais il ne semble pas que Goldberg soit de retour pour continuer sa conversation avec Frank.

On a demandé au showrunner Kevin Wade si Goldberg reviendrait plus tard cette saison. « Pas de plans pour le moment, mais les plans sont plus fluides que jamais maintenant parce que peu de temps après le début du tournage, je pense que l’épisode 2, on nous a dit que ou l’ordre avait été réduit de 22 à 16 », a déclaré Wade à Deadline. «Donc, j’espère avoir Whoopi de retour dans cette saison, mais il n’y a pas de date, d’épisode en ce moment.»

Mais il a dit que d’autres personnages noirs auraient une histoire cette saison. «Il sera abordé qu’une femme noire d’Atlanta a été transférée à Erin Reagan (Bridget Moynahan) pour devenir le procureur de district par intérim de Manhattan par le gouverneur blanc de New York, si nous voulons rester dans notre monde fictif,» il m’a dit.

Goldberg est déjà apparu deux fois dans l’émission

CONNEXES: « Blue Bloods »: pourquoi les personnages ne portent pas de masques dans la saison 11

Cette saison n’était pas la première fois que Goldberg participait à l’émission. Sa première apparition était de retour dans la saison 6 dans l’épisode «Help Me, Help You». L’épisode montrait Regina Thomas en train de devenir la nouvelle conférencière et de vouloir démanteler la «politique Windows cassée».

Elle est revenue plus tard dans la saison 8 dans l’épisode, «L’ennemi de mon ennemi». Le maire Dutton (Lorraine Bracco) s’est opposé à l’initiative de sécurité publique de Frank. Regina fait équipe avec Frank en élaborant un plan pour contourner le veto du maire.

Alors Frank et Regina ont une relation intéressante. Ils semblent tous deux vouloir faire ce qu’il y a de mieux pour la communauté. Mais ils ont des opinions différentes sur la manière dont la police devrait être dirigée pour atteindre cet objectif.

Les fans devront attendre et voir si Goldberg reviendra. Mais il semble que la série continuera d’avancer sans elle pour le moment.