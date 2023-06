Blue Beetle fera-t-il partie du nouveau DCU? James Gunn répond

Bien que le nouveau DCU débutera officiellement en 2025 avec Superman : Héritage, Scarabée bleu pourrait avoir un bel avenir au sein de la franchise. Avec The Flash qui arrive en salles plus tard cette semaine, la première phase du nouveau canon de la franchise Warner Bros. Discovery semble plus proche que jamais, mais elle pourrait en fait introduire son premier personnage encore plus tôt que prévu.





En parlant à l’ancien Smallville star Michael Rosenbaum sur son podcast À l’intérieur de toiJames Gunn a donné une réponse claire sur l’avenir de Jaime Reyes, puisque Blue Beetle a été initialement fabriqué sous l’ancienne administration de l’entreprise :

« Le premier personnage DCU est à coup sûr Blue Beetle, et le premier film DCU est Superman [Legacy].”

Mais qu’est ce que ça veut dire? Ce que Gunn essaie de dire, c’est que puisque le film à venir est une histoire d’origine pour le personnage et qu’il n’est jamais apparu auparavant, il n’y a pas de véritables liens avec le passé ou les histoires futures de la DCU. Alors que Ssurhomme : Héritage est le premier film original prévu exclusivement pour le nouveau canon.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Superman : Héritage a présenté son premier projet de scénario il y a quelques semaines, alors que les castings pour les rôles principaux du film ont déjà commencé. Ainsi, même si le film arrivera en 2025, des nouvelles à ce sujet pourraient arriver très bientôt. En effet, la rumeur veut que la révélation du nouveau Man of Steel aura lieu lors du Comic Con de San Diego en juillet.





À quoi s’attendre de Blue Beetle

Images de Warner Bros.

Après avoir gagné en popularité en incarnant Miguel sur Cobra Kaï, Xolo Mariduena tente sa chance dans le genre super-héros dans Blue Beetle. Dirigé par Angel Manuel Soto, le film cherche non seulement à présenter le personnage à un public plus large, mais il célébrera également la culture latino-américaine avec une histoire centrée sur la famille.

Dans le film, Jaime Reyes est un jeune garçon qui cherche à trouver sa place dans le monde après avoir terminé ses études. En essayant de trouver un emploi, il se retrouve chez Kord Industries, une fille lui livre un ancien appareil rempli de pouvoir en forme de scarabée.

La magie à l’intérieur de l’objet s’active une fois que Jaime est de retour à la maison, et il est soudainement équipé d’une armure puissante qui lui donne des capacités incroyables. Tout en essayant de les contrôler, Jaime devra protéger sa famille de Victoria Kord, qui tente de récupérer l’appareil.

Scarabée bleu met également en vedette Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Raoul Trujillo, Susan Sarandon et Becky G. Le film sortira en salles le 18 août.

Créé en 1940 par Charles Nicholas Wojtkoski, Scarabée bleuLa première identité de était Dan Garrett, qui a acquis à l’origine ses super pouvoirs grâce à des vitamines spéciales. La deuxième version du personnage, Ted Kord, était celle achetée par DC Comics en 1983, tandis qu’en 2006, ils ont présenté leur première itération originale du personnage avec Jaime Reyes, devenant ainsi le premier super-héros latino de la société.