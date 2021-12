Blue Beetle de DC fera désormais ses débuts au cinéma en 2023, pas sur HBO Max

Alors que de nombreux retards de sortie de films récents ont conduit de nombreux films à passer de la sortie au cinéma au streaming, il semble que DC contrecarre la tendance avec Scarabée bleu qui ne sera plus un film exclusif de HBO Max mais qui arrivera sur grand écran pour la première fois en 2023. Le dernier projet de la gamme Warner Bros. DC devait suivre leur Fille chauve-souris film et font partie de leur package DC exclusif sur HBO Max, mais le film de super-héros avec Xolo Mariduena de Cobra Kai dans le rôle de Jamiee Reyes fera désormais ses débuts au cinéma en août 2023.

Le Hollywood Reporter a révélé que les plans de la Scarabée bleu le film, qui, en tant que l’un des personnages les moins connus de DC se dirigeant vers les écrans dans un avenir proche, a été considérablement modifié et le personnage latino sera désormais présenté sur grand écran avant de passer au streaming sur la plate-forme HBO Max qui est devenue abrite toutes les plus grandes IP de Warner Bros. Parallèlement à l’annonce, la nouvelle de certaines autres dates fixées par le studio, avec Le dernier train obtenir une sortie le 21 avril 2023 et Magicien d’Oz basé Toto atterrissage le 2 février 2024.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Blue Beetle n’est peut-être pas aussi connu que certains de ses collègues héros de DC, et n’existe que depuis 2005, lorsque le personnage de Jaime Reyes a été créé par Keith Giffen, John Rogers et Cully Hamner et a fait ses débuts dans Crise infinie #3, il est compréhensible qu’il n’ait jamais reçu autant d’attention que certains des anciens catalogues de DC. Cela dit, le personnage sera connu de certains après avoir fait des apparitions sous forme animée dans Batman: The Brave and the Bold, Justice League contre Teen Titans et plus encore, en plus d’être interprété par Jaren Brandt Bartlett en live-action pour la dernière saison de la série à succès Petiteville.

le Scarabée bleu le film sera réalisé par Angel Manuel Soto et à l’époque où il a été annoncé à l’origine, le film aurait fait partie des sorties cinéma de Warner Bros. mais a rapidement été mis à côté Fille chauve-souris en exclusivité en streaming. Maintenant, il semble que quelqu’un a de nouveau changé d’avis et a décidé de ramener le film dans le programme du grand écran. Dans quelle mesure cela est dû au nombre croissant de fonctionnalités diverses de super-héros de Marvel ayant frappé les cinémas en 2021, et DC peut-être le sentiment qu’ils sont à nouveau laissés pour compte est une possibilité.

Avant de Scarabée bleu a été ajouté au calendrier de sortie, DC a déjà un énorme calendrier 2022 avec Le Batman, Le Flash, Black Adam et Aquaman et le royaume perdu font tous leurs débuts, mais 2023 semblait assez nu avec seulement Shazam ! La fureur des dieux sortie prévue en juin. Alors que Marvel a encore quelques années à venir pour développer son multivers en expansion dans les cinémas et sur Disney +, on a l’impression une fois de plus que DC rattrape son plus grand rival.





À quoi devrait ressembler un univers Spider-Man plus diversifié Tom Holland a exprimé son intérêt pour un univers Spider-Man plus diversifié. Voici à quoi cela devrait ressembler et pourquoi c’est important.

Lire la suite





A propos de l’auteur