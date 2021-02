Blue Beatle, Constantine, The Losers et Kamandi film

Warner prévoit de sortir le film Blue Beetle, Constantine et The Losers. Tous sous le sceau DCU et de manière animée.

Si vous pensiez que nous manquions un peu de films d’animation de personnages de DC, ne vous inquiétez pas, Warner a entendu nos prières. Pour donner un peu plus de jus à l’univers cinématographique de DC, Warner prépare une série de courts métrages et de films d’animation pour certains des personnages moins connus de la société. Mais pas moins important. Nous parlons de la film beattle bleu, qui aura le magicien Constantine ou Kamandi, le dernier homme sur terre qui a inspiré des personnages tels que He-Man.

Quant aux courts métrages, ils feront partie de différents films DCU qui sortiront jusqu’en 2022. De même, le film d’animation de Constantine serait laissé de côté, qui sortirait individuellement un jour à confirmer en 2021. Focus sur le court Kamandi, cela indique que ce sera la première des productions animées à sauter sur nos écrans. Il fera partie des extras qui comprendront le film Justice Society: World War II de DC Animated Studio.

Si quelqu’un ne localise pas qui est Kamandi, nous vous aidons tout de suite. Kamandi, le dernier homme sur Terre, est une série de bandes dessinées de l’esprit de Jack Kirby, le père du fantastique 4. Il nous place dans un futur où l’humanité a succombé à l’apocalypse de la nature. Notre seul survivant développe une intelligence supérieure qui lui permet de s’adapter à ce nouveau paranorama hostile, faisant évoluer ses instincts jusqu’aux limites du métahumanisme.

De même, nous aurons également un court-métrage de The Losers dans un film d’animation de DC encore à confirmer. The Losers est une production de Vertigo, un éditeur qui a rejoint les rangs de DC il y a quelques années et est chargé de donner vie aux bandes dessinées plus indépendantes ou matures de la société. En el caso de The Losers, hablamos de una readaptación de un cómic de la misma DC surgido en los años 70. Su puesta en escena nos lleva a vivir la parte más cruda de la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de un equipo de Forces spéciales. Son ton est très similaire à celui vu dans Inglourious Basterds, de Quentin Tarantino.

Tout ce contenu est produit par Rick Morales, qui était déjà impliqué dans Mortal Kombat: Scorpion’s Revenge.