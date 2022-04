Blu-ray 4K Ultra HD : ce que vous devez savoir sur le support de données

Le Blu-ray 4K Ultra HD a été introduit en 2016 : depuis lors, d’innombrables films sont sortis dans une résolution UHD brillante qui ont fait passer l’expérience du home cinéma à un niveau supérieur. Nous avons résumé pour vous ce que vous devez savoir sur le Blu-ray Ultra HD.

Pour mieux comprendre : Dans cet article, 3840 x 2160 pixels sont toujours évoqués lorsqu’il s’agit de 4K, cette appellation s’est imposée dans le secteur grand public. Bien que la résolution cinéma 4K soit de 4096 x 2160 pixels, la résolution légèrement inférieure de 3840 x 2160 pixels est principalement pertinente pour l’utilisateur final.

Mais de quoi avez-vous exactement besoin pour une réception fluide en 4K ? De quel téléviseur avez-vous besoin pour une lecture ultra haute définition ? Quelles sont les spécifications à prendre en compte ? Nous clarifions tout cela dans notre guide du nouveau Blu-ray 4K Ultra HD.

1. C’est derrière le Blu-ray Ultra HD



Le logo officiel.



Image : © Association des disques Blu-ray 2016



Le Blu-ray Ultra HD a été dévoilé pour la première fois en 2014, finalement autorisé en 2015 et le contenu a été pressé sur le nouveau périphérique de stockage de données optique pour la première fois en 2016. La Blu-ray Disc Association est responsable du nouveau format. Contrairement au prédécesseur direct, le Blu-ray Ultra HD n’utilise pas le terme disque dans son nom.

Le disque ne prend pas non plus en charge le contenu 3D, c’est pourquoi le Blu-ray Ultra HD n’est généralement pas considéré comme un véritable successeur du Blu-ray conventionnel. Mais c’est supportable, puisque l’expérience 3D dans le domaine du home cinéma peut finalement être considérée comme un échec. En fait, pratiquement plus aucun nouveau téléviseur 3D n’est fabriqué.

2. Voici les spécifications du Blu-ray Ultra HD

Le nouveau Blu-ray Ultra HD peut lire du contenu avec 3840 x 2160 pixels et 60 images par seconde. En termes de capacité de stockage, le nouveau disque propose 66 Go en technologie double couche. Si des disques triple couche sont utilisés, la capacité maximale est de 100 Go. Un film en 4K tient facilement sur un Blu-ray Ultra HD – et avec une excellente qualité d’image.

Non seulement la résolution est décisive pour cela, mais surtout le débit de données possible, qui dans ce cas est de 100 mégabits. C’est presque trois fois plus que le Blu-ray conventionnel. HEVC (h.265), le format successeur du codec h.264, est utilisé comme méthode de compression. Cela permet une compression encore plus efficace. Vous n’avez pas à faire de compromis sur la qualité d’image.

3. Le Blu-ray Ultra HD prend en charge HDR, Dolby Atmos et DTS:X



Le Blu-ray Ultra HD supporte le HDR, ici sur la photo Dolby Vision.



Image : © Laboratoires Dolby 2016



Mais le nouveau format ne peut pas être limité à quatre fois la seule résolution Full HD. Le disque prend en charge l’espace colorimétrique étendu BT.2020, qui couvre jusqu’à 80 % du spectre de couleurs, contre seulement 35 % pour le format précédent. De plus, le Blu-ray UHD comprend le High Dynamic Range, HDR en abrégé. Cette technologie, déjà connue de la photographie, garantit des contrastes encore meilleurs et des images plus vivantes sur l’écran du téléviseur domestique. Les formats HDR10 et Dolby Vision sont pris en charge. Les Blu-ray 4K avec HDR10+, le successeur du HDR10, n’existent pas encore.

Contrairement à son prédécesseur, le Blu-ray Ultra HD n’aura plus de code de région. Cela signifie que tous les Blu-ray Ultra HD peuvent être lus dans le monde entier, ce qui devrait profiter aux importations. L’abolition de ces restrictions devrait certainement être bien accueillie par de nombreux acheteurs potentiels. De plus, les formats de son surround 3D modernes tels que Dolby Atmos ou DTS:X sont pris en charge.

4. Voici les exigences pour le Blu-ray Ultra HD

Mais de quoi avez-vous besoin pour pouvoir lire un Blu-ray Ultra HD ? Tout d’abord, bien sûr, un Blu-ray Ultra HD et un lecteur correspondant. Les lecteurs Blu-ray conventionnels ne peuvent pas gérer le nouveau format, vous devrez donc acheter un lecteur Blu-ray Ultra HD. Les premiers prototypes ont été présentés au CES 2015 à Las Vegas, et les joueurs correspondants de Samsung, Panasonic et Co. sont maintenant disponibles dans le commerce à des prix commençant à 150 euros.

Parfois, les lecteurs Blu-ray conventionnels sont déjà commercialisés comme compatibles 4K. Cependant, il faut noter qu’aucun de ces dispositifs de lecture ne peut lire le nouveau support de données. Ils ont juste un upscaler 4K intégré qui convertit le contenu traditionnel en haute résolution. Les résultats ne sont peut-être pas mauvais, mais ils ne remplacent pas la résolution 4K native.

Incidemment, il ne doit pas toujours s’agir d’un lecteur Blu-ray UHD éprouvé : la Xbox One X de Microsoft, qui a été commercialisée en 2017, était déjà capable de lire le support de données. Avec lui, vous pouvez lire tous les Blu-ray 4K disponibles et ne dépendez pas d’un lecteur Blu-ray 4K. La PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft lisent également les Blu-ray Ultra HD sans aucun problème.

5. Les téléviseurs 4K actuels sont bien équipés pour les Blu-ray Ultra HD



Presque tous les téléviseurs 4K actuels sont déjà équipés de HDMI 2.0 et HDCP 2.2.



Photo : © Panasonic 2015



De plus, un téléviseur correspondant est requis, qui peut afficher le contenu en 4K. De plus, le téléviseur doit avoir une connexion HDMI 2.0 à bord, seule celle-ci permet le contenu 4K à 60 images par seconde et prend en charge l’espace colorimétrique étendu BT.2020. Le téléviseur doit également être en mesure de traiter la protection contre la copie HDCP 2.2. Cependant, chaque téléviseur Ultra HD raisonnablement moderne prend en charge ces deux normes importantes – c’était différent au début.

Cependant, certains appareils peu coûteux ne prennent pas en charge ces fonctionnalités. Si nécessaire, vous devriez vérifier le mode d’emploi de votre téléviseur pour voir si HDMI 2.0 et HDCP 2.2 sont disponibles. D’autre part, si vous souhaitez également profiter du matériel HDR, le téléviseur doit également prendre en charge cette technologie. Jusqu’à présent, cependant, seuls quelques fabricants tels que Samsung ou LG offrent un support HDR. De plus, la fonctionnalité est généralement réservée aux produits phares – comme ce produit phare OLED de Panasonic.

Si vous souhaitez connecter un récepteur AV, il doit également prendre en charge HDMI 2.0 et HDCP 2.2, sinon l’image reste noire. Les récepteurs audio-vidéo du segment d’entrée de gamme ne peuvent normalement pas boucler sur un signal 4K, et la nouvelle protection contre la copie n’est généralement pas non plus prise en charge.

Quiconque ne possède pas encore de récepteur AV moderne ne pourra probablement pas éviter une mise à niveau. Si vous ne souhaitez pas remplacer votre récepteur AV, vous pouvez connecter le lecteur Blu-ray Ultra HD à un téléviseur compatible. Si vous souhaitez diffuser le son via le home cinéma, vous pouvez utiliser un câble audio optique, par exemple, pour connecter les appareils entre eux.

6. Premiers Blu-ray Ultra HD à acheter depuis 2016

Les studios de cinéma tels que Sony, Warner Bros. ou Fox ont depuis longtemps pressé d’innombrables films sur Ultra HD Blu-ray. Les premiers titres comprenaient des films comme « The Amazing Spider-Man 2 », « Kingsman : The Secret Service » ou « Mad Max : Fury Road ». Les Blu-ray UHD sont généralement vendus entre 20 et 30 euros. De nouveaux films sortent régulièrement.

7. Les lecteurs Blu-ray Ultra HD sont rétrocompatibles

Si vous possédez une vaste collection de Blu-ray, vous ne voudrez probablement pas vous en passer. Mais ne vous inquiétez pas : tous les lecteurs Blu-ray Ultra HD sont rétrocompatibles et lisent les Blu-ray conventionnels sans aucun problème – les films 3D en 1080p sont également pris en charge. Si vous avez encore des DVD, vous n’avez pas non plus à vous inquiéter : même les disques plus anciens peuvent être lus sur un nouveau lecteur.

8. L’avenir du Blu-ray Ultra HD

Le Blu-ray Ultra HD a de bonnes chances de devenir le dernier support de données optique, du moins sous forme de disque, notamment parce que les services de streaming comme Netflix ou Amazon Instant Video ont toujours le vent en poupe. De plus en plus de personnes consomment des films et des séries via Internet. Après de nombreuses années de boom, le Blu-ray classique a dû faire face à une baisse des ventes pour la première fois en 2014 – une tendance qui devrait se poursuivre.

La question de savoir si le Blu-ray Ultra HD percera vraiment sur le marché de masse reste très discutable. Pour de nombreux observateurs, le nouveau disque arrive bien trop tard, d’autres sociétés proposent depuis longtemps des films et séries en 4K via le streaming. La Blu-ray Disc Association a perdu beaucoup de temps ici – et maintenant elle doit suivre au lieu de donner le rythme elle-même. C’est au mieux un avantage, mais cela peut s’avérer être un inconvénient majeur.

