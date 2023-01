Bloquer des personnes sur WhatsApp sera beaucoup plus facile avec la nouvelle fonction de l’application

in

Les nouveautés de WhatsApp faciliteront le blocage d’autres personnes dans l’application de messagerie instantanée.

Une nouvelle fonction découverte dans la version la plus récente de la bêta de WhatsApp permettra bloquer d’autres personnes ou groupes d’une manière beaucoup plus rapide et facile. Le changement, bien qu’il ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs de l’application de messagerie, devrait arriver très prochainement avec une mise à jour de WhatsApp.

C’est le peuple de WABetaInfo qui a découvert cette nouveauté qui consiste en un nouveau raccourci sur l’écran d’accueil de l’application, à partir duquel vous pouvez bloquer tout contact souhaité d’une manière beaucoup plus simple.

Un raccourci pour bloquer les contacts plus rapidement

À partir d’aujourd’hui, pour bloquer quelqu’un sur WhatsApp, il est nécessaire d’accéder aux paramètres de l’application, et dans la section « Confidentialité », choisissez le contact que vous souhaitez bloquer. Le processus de blocage des personnes dont le numéro de téléphone n’est pas enregistré dans notre répertoire est plus facile, car l’application elle-même donne la possibilité de bloquer directement le numéro.

Mais WhatsApp prévoit simplifier ce processus via un raccourci intégré au menu d’options de l’écran initial de l’application. Comme on peut le voir dans la capture d’écran partagée, il suffira faire un appui long sur un contact dans la liste de discussionappuyez sur l’icône des trois points dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur la nouvelle option « Bloquer ».

Pour l’instant, cette option est masquée dans la version 2.23.2.4 de WhatsApp Beta pour Android, dont le déploiement a déjà commencé via le Google Play Store pour les utilisateurs adhérant au programme de test. Cependant, pour le moment, il n’est pas activé et ne peut pas être utilisé. Il faut espérer que WhatsApp l’activera dans une future mise à jour de l’application de messagerie.

