Bloodsport vs. Superman : Idris Elba présente son idée pour le prequel de Suicide Squad

Après ce qui s’est avéré être une ouverture de week-end frustrante au box-office en raison de Covid et de la diffusion directe, Idris Elbe se prépare déjà à s’habiller à nouveau comme La brigade suicideLe leader de facto de Bloodsport, l’acteur a récemment proposé son argumentaire pour une éventuelle préquelle. Le personnage d’Elbe se retrouve en grande difficulté après avoir tiré sur Superman avec une balle de Kryptonite, et l’acteur adorerait explorer la confrontation entre lui et l’homme d’acier.

« Ce ne serait pas la prochaine, ce serait ce qui est arrivé avant. Je serais vraiment intéressé de voir pourquoi il est allé en prison, pourquoi a-t-il tiré Superman? J’aimerais voir ce récit prendre vie. »

En fait, l’abattage du plus grand super-héros de DC a en grande partie persuadé Elba de rejoindre La brigade suicide en premier lieu, l’acteur l’utilisant comme motivation pour donner vie à Bloodsport.

« Je ne savais pas quel personnage je jouais, mais je connaissais le type de personnage et je connaissais la position qu’il jouait dans le scénario. C’est donc tout ce que j’avais besoin de comprendre et j’ai signé. Mais je savais qu’il était le premier gars à mettre Superman à l’hôpital parce qu’il a tiré sur Superman (rires), et c’est pourquoi il est en prison. C’était très intriguant et est également devenu un peu une motivation dans certaines de mes scènes et le développement de mon personnage. «

Nul doute que le public adorerait aussi voir Bloodsport abattre le tout-puissant Kal-El sur grand écran, le réalisateur James Gunn ayant probablement prévu une telle séquence au cas où. On ne sait pas encore si une préquelle de Bloodsport se produira, mais une séquence de flashback décrivant l’événement monumental dans La brigade suicide 2(si cela se matérialise) serait, espérons-le, suffisant pour satisfaire à la fois les fans et Idris Elba. Mais, la question demeure, serait-ce l’itération du personnage par Henry Cavill qui prend la balle ? L’acteur n’aurait aucun futur projet DC en préparation, ce qui signifie que peut-être un Shazam-esque camée serait dans l’ordre.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide présente au public le côté le plus sombre de DC, alors que plusieurs condamnés emprisonnés du pénitencier de Belle Reve sont envoyés en tant que membres de la Force opérationnelle X sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’ère nazie qui détenaient des prisonniers politiques et menaient des expériences. Non seulement les choses deviendront un peu plus sombres, mais elles deviendront aussi beaucoup plus bizarres car, pendant la mission, la Suicide Squad entrera en conflit avec Starro, une étoile de mer extraterrestre géante et télépathique.

Mettant en vedette plusieurs personnages du 2016 Escouade Suicide efforts incluant Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle du capitaine Boomerang, La brigade suicide voit plusieurs nouveaux visages jetables rejoindre l’action, notamment Idris Elba en tant que Bloodsport, David Mastmalchian en tant que Polka-Dot Man, Daniela Melchior en tant que Ratcatcher, John Cena en tant que Peacemaker, Flula Borg en tant que Javelin, Nathan Fillion en tant que TDK, Peter Capaldi en tant que Thinker, Pete Davidson en tant que Black Guard, Alice Braga comme Sol Soria, Sean Gunn comme Weasel, Michael Rooker comme Savant, Mayling Ng comme Mongal et Sylvester Stallone comme King Shark.

La brigade suicide est maintenant en salles et sur HBO Max, et a connu un grand succès à la fois financier et critique. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Entertainment Tonight.

Sujets : Suicide Squad 2, Superman