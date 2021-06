Bloodhunt: Battle Royal du monde de Vampire: The Masquerade annoncé

Au Fête du jeu d’été le studio de développement Sharkmob a annoncé un nouveau titre : Chasse au sang est une émanation de Battle Royal Vampires : la mascarade et devrait apparaître sur PC en 2021. Avec un peu de chance, vous pouvez même participer à la phase alpha.

Chasse au sang : la chasse a commencé

Les premiers lieux et personnages sont déjà visibles dans la bande-annonce. Le design mondial de « Bloodhunt » consiste en un mélange de fantaisie sombre et une version futuriste de la ville de Prague. Vous pouvez combattre avec des armes classiques et capacités surnaturelles.

Vous pouvez voir votre personnage visuellement Personnaliser et rejoignez la chasse. En faisant Titre gratuit s’agit-il d’un Guerre parmi les vampiresqu’une société secrète appelée « Instance » veut exploiter pour finalement anéantir les êtres surnaturels.

Cela conduit à une bataille sanglante pour la domination au cours de la nuit, que vous pouvez mener seul ou avec des alliés.

Avez-vous déjà goûté du sang?

Le jeu devrait sortir cette année. Si vous souhaitez l’essayer au préalable, vous pouvez contacter le site officiel pour le alpha fermé enregistrer. Avec un peu de chance, vous serez l’un des premiers joueurs à pouvoir jouer à « Bloodhunt ».

© Sharkmob

Avec cette ramification, la franchise innove, comme les autres jeux de l’univers Jeux de rôle d’action sont. Cette annonce a été un peu surprenante car toute l’équipe de développement en charge de « Vampire : The Masquerade : Bloodlines 2 » a été licenciée par l’éditeur Paradox Interactive en février.