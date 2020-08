Bloodborne Pc Release: Tout Sur La Version Windows Possible

Le RPG d’action “Bloodborne” est déjà un classique sur PS4. Il n’y a pas de version PC du successeur de “Dark Souls” – jusqu’à présent. Vous pouvez lire ici si cela pourrait changer.

Horreur gothique sombre et défis difficiles – Les fans de Soulslike adorent “Bloodborne” de Publisher From Software. Le jeu est sorti sur PlayStation 4 en 2015 et peut encore être joué exclusivement sur la console Sony à ce jour. Cependant, il y a des rumeurs prometteuses selon lesquelles le jeu de rôle pourrait également arriver sur PC.

Rumeurs remasterisées par le sang

Début juin 2020, un YouTuber a affirmé qu’il avait des informations sur un remaster de “Bloodborne” qui serait publié sur PC et PlayStation 5. Son affirmation était crédible car elle était soutenue par des fuites connues. La nouvelle édition n’a pas été officiellement confirmée depuis. En août, la même source a publié plus de détails et a déclaré, entre autres, que “Bloodborne” devrait fonctionner sur PC et PS5 à 60 images par seconde. De plus, le remaster est aussi bon que fini. Sony reste cependant silencieux.

Sony porte de plus en plus d’exclusivités PS

Il n’est pas improbable que les informations sur la nouvelle édition soient correctes: les versions PC des anciens jeux exclusifs à la PS4 deviennent de plus en plus populaires, avec “Death Stranding” et “Horizon Zero Dawn” récemment sortis pour les ordinateurs Windows. Un jeu exclusif PlayStation de From Software a également été officiellement annoncé comme un remake: “Demon’s Souls” sera révisé pour la PS5. Les prochains mois montreront si “Bloodborne” suivra (et s’il sera également disponible sur les ordinateurs Windows).

Trick 17 pour les joueurs PC: PlayStation Now

Il existe déjà un moyen de jouer à “Bloodborne” sur PC: via le service d’abonnement PS Now, qui fonctionne également sur les ordinateurs Windows. Le jeu ne fonctionne pas nativement sur l’ordinateur, mais dans le cloud – une bonne connexion Internet est donc essentielle. Le jeu peut même être joué avec une manette Xbox.

Résumé