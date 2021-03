Bloodborne à 60 fps et 4k? C’est déjà possible avec les mods

Dans Digital Foundry, ils ont réussi à exécuter Bloodborne à 60 fps et 4K sur PlayStation 5 grâce à l’utilisation de mods et d’une IA.

Avec l’arrivée de la nouvelle génération, nous avons vu comment plusieurs des meilleurs jeux de ces dernières années ont été relancés ou mis à jour avec des améliorations techniques pour obtenir une meilleure finition technique. Et cette fois, nous pouvons voir ce que ce serait Bloodborne à 60 Fps et 4K, nous pourrions…

Avec PS5, on l’a vu par exemple dans des jeux comme Ghost of Tsushima ou God of War en résolution 4K et 60 images par seconde. Mais il y a un jeu que la communauté réclame avec beaucoup de force. Nous parlons de Bloodborne, bien sûr.

Ces dernières années, nous avons vu comment plusieurs moddeurs ont réussi à faire fonctionner le jeu de FromSoftware à une résolution 4K et 60 images par seconde, puisque le studio japonais n’est pas encouragé à publier cette mise à jour avec des améliorations pour PS5.

Désormais, les médias de Digital Foundry, spécialistes du contenu technique, viennent de publier une vidéo dans laquelle ils nous apprennent Bloodborne à son meilleur, pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Verrons-nous Bloodborne à 4K et 60 FPS un jour? Comme on dit de Digital Foundry dans la vidéo, le jeu est apparemment verrouillé à 1080p et 30 images par seconde, même lorsqu’il fonctionne sur PS5.

Même dans ce cas, la résolution ne peut pas être améliorée, même si c’est le cas. Dans la vidéo que vous voyez sur ces lignes, elles nous montrent à quoi cela ressemble avec le correctif de déverrouillage de la fréquence d’images PS4 avec une IA de mise à l’échelle créée par le membre de DF, Lance McDonald. Ainsi, nous pouvons voir Bloodborne à 4K et 60 FPS à pleine capacité, juste au cas où nous ne le voyions jamais officiellement.

Autant que la communauté le demande, Sony ignore les joueurs, ne confirmant même pas si une remasterisation ou une mise à jour visuelle pour Bloodborne est en cours.