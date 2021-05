Y aura-t-il une saison 2 Blood & Water sur Netflix? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de la série.

Sang et eau a été un succès instantané sur Netflix mais les fans sont déjà impatients de regarder une deuxième saison de la série sud-africaine.

Situé en Afrique du Sud, Sang et eau raconte l’histoire passionnante de Puleng Khumalo et la vie scandaleuse de l’élite du Cap. Puleng est une jeune fille de 16 ans qui est transférée au Parkhurst College après une rencontre fortuite avec quelqu’un qui, selon elle, est sa sœur aînée qui a été enlevée à la naissance. Ce qui suit est six épisodes de drames, de controverses et de rebondissements choquants.

Naturellement, les téléspectateurs veulent en voir plus. Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur Sang et eau saison 2, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et les nouvelles sur l’avenir de la série et ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Quand est-ce que Sang et eau la saison 2 sort-elle sur Netflix?

Blood & Water saison 2: date de sortie, distribution, spoilers et actualités sur la série Netflix. Image: Netflix

Y aura-t-il un Sang et eau saison 2?

Oui! Netflix a confirmé que Sang et eau la saison 2 a été officiellement renouvelée pour une deuxième saison. La nouvelle a été annoncée dans une vidéo adorable où le show-runner et réalisateur Nosipho Dumisa a annoncé la nouvelle aux membres de la distribution elle-même, leur disant en face à face qu’ils avaient été arrêtés pour une deuxième saison.

Quand est le Sang et eau date de sortie de la saison 2?

Encore une fois, il n’y a pas de nouvelles officielles concernant un Sang et eau date de sortie de la saison 2 pour le moment. Étant donné que la saison 1 est sortie le 20 mai 2020 et que Netflix a tendance à fonctionner selon des cycles annuels avec des séries, il est possible que la série soit de retour dès le printemps ou au début de l’été 2021 si elle est renouvelée.

L’acteur de KB Thabang Molaba a confirmé sur Instagram le 3 mars que le tournage sur Sang et eau la saison 2 était terminée alors on imagine que ce n’est qu’une question de temps avant un Sang et eau La bande-annonce de la saison 2 tombe.

AVERTISSEMENT: Spoilers à venir pour Sang et eau saison 1. Lisez à vos risques et périls!

Qui sera dans le Sang et eau casting de la saison 2?

Tous vos Sang et eau les favoris reviendront pour la saison 2. Ama Qamata (Puleng), Khosi Ngema (Fikile), Thabang Molaba (KB), Dillon Windvogel (Wade), Arno Greef (Chris), Ryle de Morny (Tchad), Natasha Tahane (Wendy), Mekaila Mathys (Tahira), Cindy Mahlangu (Zama) et Duane Williams (Mark) reviennent toutes.

Netflix a depuis annoncé que Greteli Fincham (Reece) jouera un rôle beaucoup plus important dans la saison 2. Katishcka Chanderlal (Pauline) et Alzavia Abrahams (Zayd) seront également ses amis.

Netflix a présenté le casting de la saison 2 dans son intégralité via Instagram avec la légende: « Le casting de #BloodAndWater est de retour avec de nouveaux amis pour rendre notre 2021 SI. BEAUCOUP. MIEUX! »

Que se passera-t-il dans Sang et eau saison 2?

Actuellement, les acteurs et l’équipe derrière Sang et eau n’ont pas encore révélé quoi que ce soit sur ce qui se passera dans la saison 2. Puisque la première saison se termine avec Puleng et Fikile découvrant tous les deux qu’ils sont en fait sœurs, nous imaginons que la saison 2 portera sur la façon dont cela affecte leur relation et les personnes derrière elles. .

Sans oublier, nous découvrirons si Fikile et Chad ont mis fin à leur relation illicite pour de bon, si Puleng et KB tiendront la distance et si Mark et Zama acceptent d’être dans un troupeau avec Chris.

y a t-il Sang et eau bande-annonce de la saison 2 encore?

Il n’y a pas de bande-annonce de la saison 2 de Blood & Water pour le moment. Cependant, nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura.

