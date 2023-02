Blood & Treasure est annulé après deux saisons après le passage à Paramount +

C’est la fin du chemin pour Sang & Trésor. TVLine a rapporté que l’émission avait été interrompue après deux saisons sans troisième saison en cours chez Paramount +, où Sang & Trésor avait déménagé après avoir diffusé sa première saison sur CBS. À l’origine, il avait été créé en 2019 sur CBS où il avait été initialement renouvelé pour sa deuxième saison avant d’être annoncé plus tard qu’il passerait à la plateforme de streaming. La saison 2 a été créée sur Paramount + l’été dernier avec la finale en octobre 2022. Le sort de l’émission n’était pas clair depuis.





Sang & Trésor a été créé par Matthew Federman et Stephen Scaia. Il raconte l’histoire d’un expert en antiquités et d’un voleur d’art qui s’associent pour poursuivre un terroriste qui finance ses opérations grâce à un trésor volé. Matt Barr et Sofia Pernas jouent avec le casting comprenant également James Callis, Katia Winter, Michael James Shaw, Oded Fehr, Alicia Coppoila, Mark Gagliardi et Michelle Lee.

L’exécutif Federman et Scaia a produit avec Mark Vlasic, Marc Webb, Howard T. Owens, Ben Silverman, Taylor Elmore, Irene Litinsky et Joel Rice.





Faire en sorte que la saison 2 soit faite en soi était une grande victoire

La production de la saison 2 était problématique, car comme beaucoup d’autres, elle avait été détruite par la pandémie. Pour Scaia, c’était un « miracle » que la deuxième saison soit même terminée, étant donné à quel point il était difficile de tourner une série de cette ampleur pendant ce qui se passait dans le monde à cette époque. Il peut être décevant à certains égards que la série ne reçoive pas de troisième saison, mais il peut être réconfortant de savoir qu’elle aurait pu être limitée à la saison 1.

« Le miracle pour moi a été de pouvoir terminer cette deuxième saison pendant une pandémie, de parcourir le monde, de tourner sur trois continents différents pendant autant de mois » – y compris une pause mandatée par le gouvernement – ​​« et tout le monde s’en est sorti en bonne santé », a déclaré Scaia. , par TVLine, avant que l’émission ne soit officiellement annulée. « Nous avons traversé tellement de choses pour la mettre à l’écran pour tout le monde, et je pense que c’est une victoire en soi, en dehors de la suite de l’histoire. »

Le point de vente cite également Federman comme commentant de la même manière à quel point il était fier des acteurs et de l’équipe pour avoir terminé la saison 2 et l’avoir vu par les fans, en prenant une certaine joie tout en reconnaissant que l’avenir était incertain.

« Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je suis très fier de ce que nous avons à faire avec cette émission, en tournant notre petite action/aventure sur quatre continents et à travers une pandémie », a-t-il déclaré. « Merci à nos partenaires de CBS qui nous a fait confiance pour réussir et nos incroyables scénaristes, acteurs, équipe et personnel. C’était vraiment l’aventure d’une vie. Et merci à tous ceux qui ont regardé et passé le mot.

Ce n’est que la dernière émission d’une série d’annulations qui se sont produites récemment dans tous les domaines avec les différents services de streaming. Sang & Trésor se faire licencier vient juste au moment où il a également été révélé que Disney + a annulé les deux Gros bonnet et Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu, dont chacun a également eu deux saisons. Tu peux regarder Sang & Trésor sur Paramount +, ne vous attendez pas à une troisième saison.