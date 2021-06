Blood Red Sky Trailer met des vampires dans un avion pour un bain de sang transatlantique

Ce sont des vampires dans un avion dans la première bande-annonce du prochain film à suspense de Netflix, Ciel rouge sang, qui trouve une femme atteinte d’une maladie mystérieuse qui doit se battre pour protéger son fils lorsque des terroristes s’emparent de son avion. Bien sûr, parce qu’il s’agit d’un film d’horreur de haut niveau, la maladie ne peut être qu’un vampirisme d’infection par les zombies, heureusement (?) C’est la première, avec la femme libérant le monstre intérieur qu’elle s’est battue pour cacher.

Le concept délicieusement élevé derrière Ciel rouge sang devrait aider à amener les vampires cinématographiques vers de nouveaux sommets vertigineux, avec le vampire dans un avion provoquant sans aucun doute toutes sortes d’effusions de sang et de chaos à 30 000 pieds. La claustrophobie de la cabine est bien présentée dans les images, car nous sentons les murs se refermer sur les passagers kidnappés. Bien sûr, cela prendra une tournure violente de nature différente lorsque le vampire sera libéré, transformant rapidement les terroristes de prédateurs en proies.

Lorsque des terroristes prennent le contrôle d’un vol transatlantique de nuit, une femme (jouée par Le dernier royaume Peri Baumeister) atteint d’une étrange maladie est contraint à l’action. La vie de son fils étant en danger, la femme doit libérer le vampire qui est en elle pour sauver son fils, ses compagnons de voyage et elle-même des machinations des terroristes détournant le ciel.

Cette sortie à suspense d’action anglais-allemand a été écrite par Stefan Holtz et Peter Thorwarth, avec Thorwarth également à bord en tant que réalisateur du film. Ciel rouge sang met également en vedette Roland Møller, Chidi Ajufo, Alexander Scheer et Prison Break Dominic Purcell aux côtés de Peri Baumeister. Juste une petite partie de l’ambitieux calendrier de sortie de Netflix en 2021, le film est une gracieuseté de Rat Pack Filmproduktion et devrait arriver sur Netflix le 23 juillet après avoir surmonté plusieurs retards de production causés par la situation mondiale actuelle. Anciennement connu sous le nom Transatlantique 473, le film d’action vampire est basé sur un court métrage de Peter Thorwarth, sorti en 2015.

Ciel rouge sang n’est que l’un des 71 films originaux que Netflix sortira en 2021, le streamer investissant gros dans des projets majeurs pour l’avenir. La plate-forme s’est engagée à sortir un nouveau film chaque semaine, et quelques-uns d’entre eux incluent des Carnaval, Awake, Wish Dragon, Skater Girl, Paternité, Jagame, Thandhiram, Good on Paper, The Ice Road, America: The Motion Picture, Resort to Love, The Last Mercenary, Sweet Girl, He’s All That, The Fear Street Trilogy, Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal and Greed, The Loud House Movie, The House of Flowers: The Movie, Blood Red Sky, Trollhunters: Rise of the Titans, La dernière lettre de votre amant, The Kissing Booth 3 et Beckett, dont beaucoup sont dus à la plate-forme au cours de l’été.

Dans un effort pour rivaliser avec la plate-forme en constante expansion qui diffuse en continu, ainsi que les divers services qui semblent maintenant surgir quotidiennement, Netflix prévoit clairement de se battre, apportant une multitude de projets intrigants impliquant de grands noms dans les foyers partout en 2021. Le public pourra s’asseoir et se prélasser dans la violence lorsque le vampire solitaire déchire les terroristes dans Ciel rouge sang le 23 juillet 2021.

