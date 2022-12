Blood Origin Showrunner taquine plus de spin-offs autonomes à venir de The Witcher

The Witcher: Blood Origin n’a peut-être pas eu les débuts les plus faciles sur Netflix, mais la franchise The Witcher devrait continuer à se développer à l’avenir.

The Witcher: Blood Origin Showrunner taquine d’autres spin-offs autonomes à venir

The Witcher: Origine du sang n’a pas exactement apporté avec lui les meilleures critiques de la franchise. Cependant, venir à la suite du départ d’Henry Cavill de la série principale n’a pas rendu service au spin-off. Cela étant dit, la série a atterri pendant une courte période au numéro 1 du classement télévisé de Netflix, et le showrunner Declan De Barra pense déjà à d’autres branches de The Witcherverse qui pourraient être les prochaines à être transférées à l’écran dans le cadre de la franchise.





Suite du spin-off animé Cauchemar du loup, The Witcher: Origine du sang est la première série d’action en direct à dériver de la série principale, qui elle-même en est maintenant à sa troisième saison. Situé 1200 ans avant les événements de la série phare, Origine du sang donne vie à une toute nouvelle distribution de personnages en racontant les événements qui ont conduit à la Conjonction des Sphères et à la création du premier Witcher.

Naturellement, Netflix est heureux d’explorer davantage le monde de Le sorceleur des romans d’Andrzej Sapkowski, et il semble que Origines du sang le showrunner De Barra est tout aussi désireux de se lancer dans des émissions plus autonomes dans le cadre de Le sorceleurl’expansion de. Dans une interview avec Horaires radioBe Darra a dit :

« Sapkowski est le roi de l’histoire fermée, plus nous lisons ses livres, plus la tapisserie du monde est large. C’est donc l’avantage de faire tout cela – ce sont peut-être des pièces autonomes, mais elles peignent une autre facette de ce monde et l’étendent vers l’extérieur. C’est la partie amusante.





Sera Le sorceleur Maintient l’intérêt des fans après le départ d’Henry Cavill ?

Changer une action principale plusieurs saisons en une série n’est pas une perspective courante ou idéale pour les créateurs à envisager. Le départ d’Henry Cavill après la saison 3 de Le sorceleur est l’une des seules fois où un personnage principal aura été refondu après plusieurs saisons. Bien sûr, au fil des ans, il y a eu des franchises qui ont réussi à gérer cela, y compris le visage en constante évolution de The Doctor in Docteur Whomais ils ont eu tendance à impliquer une sorte de refonte majeure des personnages.

Le sorceleurLe plus grand défi de Henry Cavill est que le remplacement d’Henry Cavill par Liam Hemsworth en tant que Geralt doit être aussi transparent que possible, car au final, le personnage est censé être le même. La façon dont les fans réagissent aux débuts de Hemsworth pourrait être un moment décisif pour l’avenir de la franchise, et est susceptible d’attirer des foules record, que les opinions soient bonnes ou mauvaises.

Les dernières rumeurs suggèrent que le prochain spin-off de la franchise pourrait raconter l’histoire d’un groupe de criminels nilfgaardiens connus sous le nom de The Rats, qui ont déjà été confirmés pour figurer dans la troisième et dernière saison de Henry Cavill. Le sorceleur en 2023. L’avenir de la franchise pourrait être sur le point d’entrer dans une période tumultueuse au cours des deux prochaines années, et seul le temps nous dira combien de temps encore Le sorceleur continuera d’être l’une des plus grandes adresses IP de Netflix.