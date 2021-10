Bloober Team annonce un nouveau jeu Layers of Fear dans une bande-annonce

Après s’être un peu diversifié avec The Medium et Observer, le studio d’horreur polonais Bloober Team revient à ce qu’il connaît le mieux avec l’annonce d’un nouveau jeu Layers of Fear. La bande-annonce intégrée ci-dessus en donne assez peu, à l’exception du fait qu’elle se concentre supposément sur un peintre en difficulté, tout comme le jeu original. Autre détail intéressant, le titre tournera sur Unreal Engine 5.

Ce nouveau titre Layers of Fear n’est que l’un des trois projets actuellement en cours chez Bloober Team, un deuxième étant produit en partenariat avec Private Division et un autre dans le cadre d’une collaboration avec Konami. La rumeur veut que ce soit un nouveau jeu Silent Hill.