Blonde : qui est qui dans le film Netflix

in

NETFLIX

Ana de Armas joue dans le film inspiré de la vie de Marilyn Monroe. Découvrez quels personnages réels apparaissent dans le film d’Andrew Dominik !

©NetflixAna de Armas joue dans Blonde le rôle de Marilyn Monroe.

¡Blond Il est déjà ici! Le film inspiré de la vie de Marilyn Monroe rejoint le catalogue Netflix ce mercredi. Protagonisée par Anne d’armes, le film est basé sur le best-seller de Joyce Carol Oates et réinterprète la vie de la légende hollywoodienne. « Son enfance instable en tant que Norma Jeane, son ascension fulgurante vers la gloire, ses aventures amoureuses… « Blonde » brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer le gouffre grandissant entre sa vie privée et sa vie publique», explique le synopsis officiel du film réalisé par Andrew Dominik. Découvrez qui est qui ci-dessous !

+ Blonde : qui est qui

– Ana de Armas est Marilyn Monroe

A 34 ans, Anne d’armes peut dire qu’il est devenu une grande figure à Hollywood. Couteaux sortis, pas le temps de mourir, eau profonde, Blade Runner 2049 Soit L’homme gris Ce ne sont là que quelques-uns des phénomènes auxquels il a participé. Cependant, maintenant l’actrice cubaine fait un bond énorme en jouant Marilyn Monroela grande protagoniste de cette histoire, pour laquelle elle a subi une transformation impressionnante.

Bobby Cannavale comme Joe DiMaggio

Pendant des années, j’ai bobby cannavale construit une filmographie pleine de succès : Ant-Man, moi, Tonya, Jumanji Soit L’Irlandais ne sont que quelques-uns d’entre eux. Maintenant, il s’agit de Netflix pour accompagner Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe. Dans ce cas, il est chargé de personnifier Joe Di Maggio, le joueur de baseball présenté comme l’ex-athlète. Bien qu’il s’agisse d’une relation de courte durée, cet athlète a été déterminant dans la vie de l’actrice, notamment après l’avoir accompagnée après une hospitalisation psychiatrique.

– Adrien Brody dans le rôle d’Arthur Miller

Adrien Brody ont monopolisé les panneaux d’affichage des cinémas après la première de Voyez comment ils fonctionnent, le polar réalisé par Tom George et mettant en vedette Saoirse Ronan et Sam Rockwell. Mais si une première ne suffisait pas, elle est maintenant devenue l’une des stars de Blond. L’acteur de The Pianist se met dans la peau de Arthur Miller, le dramaturge qui a épousé Marilyn Monroe. Ici vous pouvez connaître le relation royale derrière le film original de Netflix.

– Julianne Nicholson dans le rôle de Gladys Pearl Baker

Julianne Nicholson Il a volé tous les yeux des utilisateurs de HBO Max après avoir accompagné Kate Winslet dans Jument d’Easttown. Maintenant, il est prêt à conquérir une autre plate-forme : en Blond -de Netflix- l’actrice joue Gladys. Qui est-ce? Il s’agit de Gladys Perle Boulanger, mère Norma Jean Baker, c’est-à-dire Marilyn Monroe. Pendant des années, on a dit que cette femme avait abandonné sa fille dans un orphelinat et le film d’Andrew Dominik est chargé de réimaginer comment cela s’est passé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂