Blonde: Netflix a publié la bande-annonce tant attendue et la date de sortie du biopic Marilyn Monroe avec Ana de Armas

Après un moment sans nouvelles du biopic Blonde, sa première avance a été présentée, accompagnée de la confirmation de sa date de sortie. A voir quand il sera disponible !

©NetflixBlonde: Netflix a publié la bande-annonce tant attendue et la date de sortie du biopic Marilyn Monroe avec Ana de Armas.

Blondl’un des films les plus attendus de 2022, sera exclusif au service de streaming Netflix et ce jeudi sa première grande avancée avec sa date de sortie. C’est le film biographique Marilyn Monroel’une des figures les plus emblématiques du XXe siècle, incarnée par Anne d’armesqui a parlé de la production réalisée par André Dominique et a révélé quelques secrets en coulisses. Sachez ce qu’il y a de nouveau !

Ce projet dure depuis plus d’une décennie depuis ses débuts, puisque le réalisateur et scénariste avait commencé à développer l’adaptation du roman homonyme écrit par Joyce Carol Oates en 2010. Enfin, la plateforme a officialisé le film en 2016 et au fil du temps. c’était Ils confirmaient les détails les plus importants, bien qu’avec de multiples retards. Le plus retentissant a été la polémique sur la censure pour son contenu sexuel élevé, mais l’entreprise a fini par céder.

« Cela me permet de sortir le film que je voulais faire, et même avec la cote NC-17, je pense que c’est plutôt bien »avait avancé Dominique avec Collisionneur à la mi-avril. Maintenant, il a laissé de nouvelles déclarations sur son intention de raconter l’histoire : « Elle est profondément traumatisée, et ce traumatisme nécessite une séparation entre un moi public et un moi privé, ce qui est l’histoire de tout le monde, mais avec une personne célèbre, qui se joue souvent publiquement, d’une manière qui peut causer un traumatisme supplémentaire. ». Découvrez sa première bande-annonce ici !

Anne d’armes a également déclaré: « Les ambitions d’Andrew étaient très claires dès le départ : présenter une version de la vie de Marilyn Monroe à travers son objectif ». Il a également expliqué : « Je voulais que le monde fasse l’expérience de ce que c’est vraiment non seulement d’être Marilyn, mais aussi de Norma Jeane. J’ai trouvé que c’était la version la plus audacieuse, sans vergogne et féministe de son histoire que j’aie jamais vue ».

+ Quand est-ce que Blonde est en première ?

Outre la première avancée déjà virale sur les réseaux sociaux, Netflix a confirmé que Blondle biopic de Marilyn Monroe, sortira le 23 septembre. Le synopsis indique que le film réinventera avec audace la vie de l’une des icônes les plus durables de l’histoire d’Hollywood, de son enfance instable à son ascension vers la célébrité et ses enchevêtrements romantiques.

