Blonde : l’heure de la première du film avec Ana de Armas sur Netflix

Netflix

Ana de Armas joue Marilyn Monroe dans un nouveau biopic intitulé Blonde, qui sera disponible sur Netflix cette semaine. A partir de quelle heure exactement ?

©NetflixBlonde : première du film avec Ana de Armas sur Netflix.

le service de streaming Netflix se prépare à vous accueillir Blondle film biographique sur Marilyn Monroe avec Anne d’armes en tant qu’interprète et protagoniste. Près d’une décennie a dû s’écouler depuis les premiers plans de production, mais il sera finalement diffusé dans le monde entier via la plateforme, après avoir passé les festivals de Venise et de Saint-Sébastien. Sachez à quelle heure il arrivera dans votre pays !

André Dominique, réalisatrice et scénariste, avait commencé cette adaptation du best-seller de Joyce Carol Oates en 2010, mais pour différentes raisons le projet a pris plus de temps que prévu et on pensait qu’il ne se ferait jamais. C’était en 2016 lorsque le streaming a annoncé le film, mais la production a commencé trois ans plus tard et avec la pandémie de coronavirus, ses enregistrements semblaient interminables. Au milieu, on a dit que la coupe n’avait pas convaincu et c’est pourquoi l’heure a été reportée, mais cela n’a jamais été officialisé.

Ce film basé sur Blond, le livre écrit par Joyce Carol Oates en 2000, est décrit comme une réinterprétation audacieuse de la vie d’une des grandes légendes d’Hollywood : Marilyn Monroe. Le public verra à travers l’écran son enfance instable, lorsqu’elle était Norma Jeane, son ascension fulgurante vers la gloire et ses aventures amoureuses entre les limites qui racontent des événements réels et fictifs pour aborder sa vie privée et publique.

Qui est chargé de l’interprétation Marilyn Monroe c’est Anne d’armes, une actrice qui a récemment avoué s’être rendue au cimetière Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park à Los Angeles, où la grande figure est enterrée, pour demander la permission de manière symbolique. Dans une conversation avec Variété expliqué: « Sur une carte, nous lui avons écrit des messages. Nous sommes allés au cimetière et l’avons mis sur sa tombe. D’une manière ou d’une autre, nous lui demandions si nous pouvions faire le film ».

+ À quelle heure commence Blonde sur Netflix

Comme annoncé il y a quelques mois, Blond sera disponible sur la plateforme Netflix à partir de ce mercredi 28 septembre. En plus de Anne d’armesvous verrez aussi dans son casting Bobby Carnevale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel et Evan Williams. Si vous voulez le voir avant tout le monde, nous prévoyons que vous devrez vous lever tôt. Ceci est votre programme en Amérique latine et en Espagne !

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂