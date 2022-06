Blonde : le biopic de Marilyn Monroe dévoile sa première bande-annonce

Le film biographique qui plongera dans la vie et la carrière de l’actrice, chanteuse et mannequin emblématique Marilyn Monroe intitulé »Blond », vient enfin de dévoiler sa première bande-annonce où l’on peut voir l’interprétation de Anne d’armes comme l’un des symboles sexuels les plus populaires dans les années 50 et 60, un héritage qui reste d’actualité aujourd’hui.

D’après le roman historique à succès de Joie Carol Oates »Blonde » est écrit et réalisé par André Dominique, et présentera une version fictive de la vie de Monroe qui a déjà été approuvée et louée par Oates elle-même sur Twitter. Le film se déroulera du vivant de Monroe, avec une attention particulière pour sa vie intérieure et sa vision du monde.

Dans une bande-annonce en noir et blanc, nous pouvons voir Marilyn pleurer devant un miroir et cela se termine par l’un des sourires les plus radieux que nous ayons associés à la star hollywoodienne. En moins d’une minute, on nous montre le ton qu’aura le film, montrant la dualité que Monroe a vécue au cours de sa vie, la souffrance dans les coulisses et sa présence fulgurante dans sa vie publique.

Le projet a été dans un long développement, avec le cinéaste australien en pourparlers pour le faire depuis début 2010. Bien que de Armas ait été l’actrice choisie pour jouer Monroe, elle n’était pas le premier choix pour le rôle, comme lors du processus de développement Naomi Watts et Jessica Chainsten ont été impliquées, qui ont fini par quitter le projet.

»Blonde » a aussi bobby cannavale en tant que joueur de baseball Joe DiMaggio, l’un des maris de Monroe, ainsi que Casper Philipson dans le rôle du président John F. Kennedy. Le film est produit par la société de production de Brad Pitt, Plan B Entertainment, et sera présenté en première à la Mostra de Venise cet été, avant d’être disponible sur Netflix le 23 septembre 2022.