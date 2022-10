Blonde : face aux critiques, l’auteure Joyce Carol Oates prend la défense du film Netflix

Netflix

Blonde est venue sur Netflix, mais elle n’arrête pas d’ajouter des commentaires négatifs lorsqu’elle atteint le monde entier, alors Joyce Carol Oates est sortie à la défense du film. Regardez ce qu’il a dit !

©NetflixBlonde : Face aux critiques, l’auteur Joyce Carol Oates prend la défense du film Netflix.

Blond a finalement atteint le service de streaming Netflix, après plus d’une décennie de développement et de multiples déboires qui n’ont fait que prolonger sa production. Le film est déjà le plus regardé sur la plateforme dans le monde, donc le public l’a déjà vu et a commencé à le commenter sur les réseaux sociaux, ajouté aux mauvaises critiques de la presse spécialisée. Compte tenu de cela, Joyce Carol Oates est venu à la défense du projet.

Réalisé et écrit par Andrew Dominik, ce film biographique est basé sur le best-seller Blonde d’Oates. Il est décrit comme « une réinterprétation audacieuse » de l’une des grandes légendes d’Hollywood : Marilyn Monroe, incarnée par Ana de Armas. Son enfance instable en tant que Norma Jeane, son ascension fulgurante vers la gloire et ses amours sont dépeintes dans une adaptation qui brouille les frontières entre réalité et fiction pour explorer le gouffre grandissant entre sa vie privée et sa vie publique.

+Blonde se défend des critiques

Dès son premier regard sur le Festival international du film de Venise, les commentaires qui sont apparus étaient négatifs, mais la situation a explosé cette semaine lorsque sur Rotten Tomatoes, il est apparu avec un taux d’approbation de 44% des critiques et seulement 32% du public.. Le film a été principalement noté pour recréer des tragédies de la vie de Marilyn, y compris des agressions sexuelles et même un avortement, ce qui n’avait pas de sens à représenter et était considéré comme excessif. Compte tenu de cela, l’auteur du livre sur lequel il est basé a donné son avis.

Via son compte Twitter officiel, Joyce Carol Oates a dit lorsqu’on lui a demandé: « Je pense que c’est une œuvre d’art cinématographique brillante, évidemment pas pour tout le monde ». Il a également mentionné : « Il est surprenant qu’à l’ère post-MeeToo, l’exposition grossière de la prédation sexuelle à Hollywood soit considérée comme une » exploitation « . Andrew Dominik voulait sûrement raconter honnêtement l’histoire de Norma Jeane ». Bien que l’écrivain n’ait pas fait partie de la production et n’ait cédé que les droits pour sa réalisation, elle maintient sa pensée.

« Pas pour les âmes sensibles. Le réalisateur est infatigable et intransigeant. Les 20 dernières minutes environ sont presque trop choquantes à regarder. Dans l’ensemble, la photographie et le jeu d’Ana de Armas sont brillants », a poursuivi sa défense. Il est clair que la controverse avec Blond ne fait que commencer et il y aura certainement plus de témoignages dans les prochains jours car il reste le film n ° 1 en Netflix.

