Blonde : ce sera le biopic de Marilyn Monroe sur Netflix selon son réalisateur

Blonde, avec Ana de Armas, arrivera cette année sur Netflix et son réalisateur a anticipé ce que le public verra lorsqu’il sera disponible. Découvrez ce qu’il a dit ici!

©NetflixBlonde : ce sera le biopic de Marilyn Monroe sur Netflix selon son réalisateur.

Blondqui racontera la vie de Marilyn Monroeest l’un des films les plus attendus de 2022 et celui qui suscite le plus d’attentes chez les abonnés du service de streaming Netflix, puisqu’il aurait dû arriver au milieu de l’année dernière, mais sa première a été retardée et est entrée dans une incertitude pour sa production. Même sans date exacte, il a été annoncé qu’il serait bientôt disponible, et son réalisateur a révélé des détails importants sur le film.

La plateforme avait annoncé le film entre ses sorties en 2021 et devait faire partie de la Mostra de Venise, mais on a soudainement appris qu’il était retardé. Bien que cela n’ait jamais été officialisé, des rumeurs disent que le montage final a généré des discussions entre l’entreprise et les cinéastes, notamment pour contenir un contenu sexuel élevémais cette histoire semble appartenir au passé.

André Dominiquequi a déjà travaillé avec le streaming en tant que directeur de chasseur d’esprita récemment parlé avec Collisionneur et a avoué qu’il y avait un retard dans sa cour et pour cette raison, il a été reporté, mais il a annoncé que on pouvait s’y attendre pour l’édition de cette année de la Mostra de Venise, en septembre. Il a également confirmé que Netflix lui permettait de faire ce qu’il voulait regarder : « Cela me permet de sortir le film que je voulais faire, et même avec la cote NC-17, je pense que c’est plutôt bien ».

Au moment de la consultation de la façon dont il sera Blonda expliqué : « C’est un film pour tous les enfants mal-aimés du monde. C’est comme si Citizen Kane et Raging Bull avaient une fille ». Puis, il a développé son argumentation : « L’idée de Blonde était de détailler un drame pour enfants, puis de montrer comment ce drame divise les adultes en public et en privé. Et comment l’adulte voit le monde à travers l’objectif de ce drame pour enfants, et c’est une sorte d’histoire d’un personne dont l’image rationnelle du monde est submergée par son inconscient, et utilise l’iconographie de Marilyn Monroe ».

« Utilisez toutes les images que vous avez vues de Marilyn Monroe, les films, les photographies de sa vie. Mais il change le sens de toutes ces choses selon son drame intérieur. C’est donc une sorte de film sur l’inconscient d’une certaine manière. Et c’est une tragédieil prétendait. Blond Il mettra en vedette Ana de Armas, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Catherine Dent, Bobby Carnevale, Garret Dillahunt, Revecca Wisocky et Scoot McNairy, entre autres.

