Blonde, Argentine 1985 et plus : tous les films sélectionnés à la Mostra de Venise 2022

La Festival international du film de Venise est l’une des plus prestigieuses au monde, avec Cannes, et sa 79e édition aura lieu prochainement, notamment du 31 août au 10 septembre. Au cours de la matinée de ce mardi, les réseaux sociaux officiels ont publié tous les films qui composeront la compétition officielle du Lion d’or, que Jane Campion a remporté en 2021 pour Le pouvoir du chien. Consultez la liste complète!

Lorsqu’on mentionne des titres remarquables, l’un des premiers à être nommé est Blondle biopic réalisé par Andrew Dominik sur Marilyn Monroe, joué par Ana de Armas, qui sera vu sur Netflix à partir du 23 septembre. Le film réinventera avec audace la vie de l’une des icônes les plus durables de l’histoire d’Hollywood, de son enfance instable à son ascension vers la célébrité et ses enchevêtrements romantiques.

D’autre part, il met également en évidence Ne t’inquiète pas chériele prochain projet en charge de Olivia Wilde avec Harry Styles et Florence Pugh comme protagonistes qui sortiront en salles le 23 septembre. C’est un thriller psychologique centré sur Alice et Jack, un jeune couple heureux vivant dans une communauté apparemment parfaite appelée Victoria dans les années 1950, créée et financée par la mystérieuse société pour laquelle Jack travaille. Alors que la curiosité pour la nature de son mari la consume, Alice prend progressivement conscience des imperfections de la communauté et se demande ce qu’ils y font.

D’autre part, en Amérique latine, nous avons de grands candidats dans la lutte pour le Lion d’or. Argentine 1985, le prochain film de Santiago Mitre et mettant en vedette Ricardo Darín sur l’histoire des procureurs qui ont enquêté et poursuivi les membres de la dictature militaire de 1976, a été sélectionné dans la compétition. De la même manière, Bardo (ou fausse chronique de quelques vérités)le nouveau de Alejandro G.Inarritusera également présenté officiellement au Festival du film de Venise avec une longue liste. Revoir tous les films !

+Compétition officielle de Venise 2022

-White Noise (Noah Baumbach, avec Adam Driver et Greta Gerwig) – USA – Film d’ouverture

-Il signiore delle formiche (Gianni Amelio) – Italie

-La Baleine (Darren Aronofsky, avec Brendan Fraser) – États-Unis

-L’immensità (Emanuele Crialese, avec Penelope Cruz) – Italie

-Saint Omer (Alice Diop) – France

-Blonde (Andrew Dominik, avec Ana de Armas et Adrien Brody) – États-Unis.

-Tár (Todd Field, avec Cate Blanchett, Noémie Merlant et Nina Hoss) – États-Unis.

-Love Life (Kōji Fukada) – Japon

-Bardo, fausse chronique de quelques vérités (Alejandro González Iñárritu, avec Daniel Giménez Cacho) – Mexique

-Athena (Romain Gavras, écrit et produit par Ladj Ly) – France

-Bones and All (Luca Guadagnino, avec Taylor Russel, Thimothée Chalamet et Mark Rylance) – USA.

-La fille éternelle (Joanna Hogg, avec Tilda Swinton) – Royaume-Uni

-Au-delà du Mur (Vahid Jalilvand) – Iran

-The Bansheed of Inisherin (Martin McDonagh, avec Colin Farrell et Brendan Gleeson) – Royaume-Uni, États-Unis

-Chiara (Susanna Nicchiarelli) – Italie

-Monica (Andrea Pallaoro, avec Trace Lysette et Patricia Clarkson) – Italie

-Khers Nist (Pas d’ours) (Jafar Panahi) – Iran

-All the Beauty and the Bloodshed (Laura Poitras) (Documentaire) – États-Unis

-Un couple (A Couple) (Frederick Wiseman, avec Nathalie Boutefeu) – USA

-The Son (Florian Zeller, avec Hugh Jackman, Laura Dern et Vanessa Kirby) – Royaume-Uni

-Les miens (Nos liens) (Roschdy Zem) – France

-Les enfants des autres (Rebecca Zlotowski, avec Virginie Efire et Roschdy Zem) – France

-Argentine, 1985 (Santiago Mitre, avec Ricardo Darín et Peter Lanzani) – Argentine, USA.

+ Hors compétition

-The Hanging Sun (Francesco Carrozzini) – Italie Film de clôture

-Kapag wala nang mga alon (Quand les vagues sont parties) (Lav Diaz) – Philippines, France, Portugal, Danemark

-Living (Oliver Hermanus, avec Bill Nighy) – Royaume-Uni

-Dead for a Dollar (Walter Hill, avec Christoph Waltz et Willem Dafoe) – USA.

-Call of God (Kim Ki-duk) (Film posthume) – Corée du Sud

-Dreamin’ Wild (Bill Pohlad, avec Casey Affleck, Noah Jupe et Zooey Deschanel) – États-Unis.

-Master Gardener (Paul Schrader, avec Joel Edgerton, Sigourney Weaver) États-Unis.

-Siccitá (Paolo Virzì) – États-Unis

-Pearl (Ti West, avec Mia Goth) – États-Unis

-Don’t Worry Darling (Olivia Wilde, avec Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pine) – États-Unis

+Hors compétition : Documentaires

-Look at Me (Sally Potter, avec Javier Bardem et Chris Rock) (Court-métrage) – USA

-Serveuse (Lucrecia Martel) (Court métrage) – Argentine

+Hors compétition : Documentaires

-La liberté en feu : le combat de l’Ukraine pour la liberté (Evgeny Afineevsky) – Ukraine

-The Matchmaker (Benedetta Argentieri) – Italie

-Gli ultimi giorni dell’umanità (Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo) – Italie

-Un espion compatissant (Steve James) – États-Unis

-Musique pour Black Pigeons (Jorgen Leth, Andreas Koefoed) – Danemark

-Le procès de Kiev (Sergei Loznitsa) – Ukraine, Pays-Bas

-In viaggio (Gianfranco Rosi) – Italie

-Président de Bobi Wine Ghetto (Christopher Sharp, Moses Bwayo) – États-Unis

-Nucléaire (Oliver Stone) – États-Unis

+Hors compétition : Série

-The Kingdom Exodus » (épisodes 1 à 5), Lars Von Trier (Danemark)

-Copenhagen Cowboy » (épisodes 1 à 6), Nicholas Winding Refn (Danemark)

+Concours Orizzonti

-« Princess », Roberto De Paolis (Italie) – Film d’ouverture

-« Victime », Michal Blasko (Slovaquie, République tchèque, Allemagne)

– « On The Fringe », Juan Diego Botto (Espagne)

-« Trenque Lauquen », Laura Citarella (Argentine, Allemagne)

-« Vera », Tizza Covi, Rainer Frimmel (Autriche)

-“Innocence”, Guy Davidi (Danemark, Israël, Finlande, Islande) – Documentaire

-« Blanquita », Fernando Guzzoni (Chili, Mexique)

-« Pour mon pays », Rachid Hami (France)

-« Un homme », Key Ishikawa (Japon)

-« Du pain et du sel », Damian Kocur (Pologne)

-« Luxembourg, Luxembourg », Antonio Lukich (Ukraine)

-« Ti Mangio il Cuore », Pippo Mezzapesa (Italie)

-« To The North », Mihai Mincan (Roumanie, France, Grèce, Bulgarie, République tchèque)

-« Autobiographie », Makbul Mubarak (France, Allemagne, Qatar)

-« Le canard assis », Jean-Paul Salomé (France)

-« La troisième guerre mondiale », Houman Seyiedi (Iran)

-« L’homme le plus heureux du monde », Teona Strugar Mitevska (Bosnie, Belgique, Danemark)

-« La mariée », Sergio Trefaut (Portugal)

+Orizzonti Extra

-« Origine du mal », Sébastien Marnier

-« Jardins suspendus », Ahmed Yassin Al Daradji

-« Amanda », Caroline Cavalli

-« Chaussures rouges », Carlos Eichelmann Kaiser

-« Nezouh », Soudade Kaadan

-« Notte Fantasma », Fulvio Risuleo

-« Sans elle », Arian Vazirdaftari

-« Valeria va se marier », Michael Vinik

-« Goliath », Adilkhan Yerjanov

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂