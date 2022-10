Blockbuster, série comique Netflix : de quoi s’agit-il, distribution et date de sortie

Bien qu’aujourd’hui les plateformes de streaming nous aient donné la possibilité de regarder n’importe quelle série et n’importe quel film depuis n’importe quel appareil, beaucoup se souviendront qu’avant de devoir quitter la maison pour acheter ou louer votre film préféré, étant superproduction l’une des entreprises les plus populaires avec plus de 9 000 magasins ouverts dans le monde.

Cependant, tout ce processus de location de films physiques appartient déjà au passé, et beaucoup ne rêvent que de ces temps nostalgiques. Dans cette optique, Netflix produit une nouvelle comédie sur Blockbuster, qui racontera l’histoire d’un groupe de travailleurs de l’entreprise alors que toutes sortes d’histoires se déroulent à l’intérieur.

En tenant compte d’autres séries au sein des bureaux telles que »The Office », »Parks and Recreation » et »Scrubs », qui ont eu une large audience et un bon accueil, beaucoup attendent la sortie de »Blockbuster » « .

Cela pourrait aussi vous intéresser : Donald Glover reviendra en tant que Troy Barnes dans le film Community

De quoi parle Blockbuster ?

La série comptera un total de 10 épisodes pour sa première saison, et sera enregistrée dans la dernière boutique Blockbuster disponible aux États-Unis. L’émission suivra un groupe de travailleurs à l’ère des médias d’accès facile, alors qu’ils travaillent ensemble pour essayer de sauver le dernier Blockbuster et de restaurer une partie du caractère et de la communauté que les petites entreprises peuvent fournir.

Protagonisée par parc randall como Timmy Yoon, la serie los verá en la difícil tarea de mantener la costumbre de la renta y compra de películas en físico en uno de los escenarios más catastróficos, lo que puede dar una idea de las constantes historias cómicas a la que se enfrentarán los Personnages principaux.







Casting de Blockbuster

»Blockbuster » a de grands acteurs de comédie dans son casting, car en plus de Randall Park, il mettra également en vedette la participation de Madeleine Arthur comme Hanna et mélisse fumero comme Eliza, actrice connue pour jouer Amy Santiago dans »Brooklyn Nine-Nine ». Les autres acteurs qui participeront à la série sont JB Smoove, Tyler Alvarez Oui Olga Merediz.

Malgré le casting solide et le récit prometteur, c’est l’équipe derrière l’émission qui génère le plus de buzz auprès des téléspectateurs avant sa sortie. L’émission est dirigée par la créatrice Vanessa Ramos, qui a une formation comique en tant qu’écrivain sur « Brooklyn Nine-Nine » et « Superstore ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Mila Kunis parle de son expérience de tournage de That ’90s Show, la nouvelle série dérivée de Netflix

Son sens du détail comique dans les comédies en milieu de travail s’est avéré être un succès, il est donc clair que » Blockbuster » est une série qui aura le même niveau de qualité que les autres productions dans lesquelles il a travaillé.

date de sortie du blockbuster

La nouvelle série comique arrivera avec sa première saison sur Netflix le 3 novembre 2022, disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme de streaming.