Blockbuster : premières images de la comédie Netflix avec un acteur Marvel

Une série se déroulant dans le magasin vidéo arrivera très prochainement sur la plateforme de streaming. C’est le nouveau projet de l’écrivain de Brooklyn Nine-Nine !

©NetflixBlockbuster arrivera en janvier de cette année sur la plateforme de streaming.

Bien qu’aujourd’hui il soit impensable d’aller dans un endroit pour louer le film que l’on verra le week-end, à une époque qui existait. la magie de vidéoclub elle continue de générer de la nostalgie chez les jeunes et les adultes qui ont vécu cette étape. Mais les temps ont changé : aujourd’hui Netflix C’est le géant du streaming par excellence et son catalogue comprend pratiquement toutes les productions qui auraient été louées auparavant. Et parmi eux, seront incorporés une série se déroulant dans Blockbuster.

Le service d’abonnement a publié aujourd’hui les premières images de la comédie qui reprend ce rituel, bien qu’à une époque beaucoup plus moderne. Intitulée du nom de l’entreprise, la série se déroulera dans le dernier vidéoclub des États-Unis et mettra en vedette des personnages qui promettent d’être hilarants. Ce n’est pas pour rien: il a un casting expert dans le domaine et comprend même un acteur qui a participé à la Univers cinématographique Marvel.

Le spectacle a été créé par Vanessa Ramosqui a de l’expérience dans les séries qui se déroulent sur le lieu de travail telles que Brooklyn neuf-neuf Soit boutique. Le synopsis officiel publié par Netflix indique : « UUne comédie d’ensemble se déroulant dans le dernier magasin de vidéos Blockbuster américain qui examine ce qu’il faut – ou plutôt qui il faut – pour qu’une petite entreprise réussisse contre toute attente..

Ce premier volet, qui a commencé son développement fin 2021, présentera dix épisodes de 30 minutes, avec la possibilité de prolonger avec de nouvelles saisons. Cet après-midi, Netflix a confirmé : «Pas de frais supplémentaires, pur plaisir. Blockbuster arrive sur 3 novembre”. Nul doute que cette sitcom a de grandes chances d’être un succès sur la plateforme. Son créateur avec une expérience dans la comédie, l’assaisonnement de la nostalgie, un humour particulier et des visages familiers dans le casting seront la clé pour y parvenir.

Comme entrevu dans cet aperçu officiel de Netflix, son protagoniste sera parc randallqui s’est récemment fait remarquer avec une participation à WandaVision, de Marvel Studios, disponible sur Disney+. Il fonctionnera également avec mélisse fumero (Amy Stantiago dans B99), tandis que les rôles secondaires seront occupés par JB Smoove, Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Kamaia Fairburn et Olga Merediz.

