Blockbuster Photo révèle un premier aperçu de la sitcom Netflix

Une nouvelle photo révèle notre premier regard officiel sur Superproduction, une série comique en préparation chez Netflix. Se déroulant dans le dernier magasin Blockbuster Video encore ouvert aux États-Unis, la série met en vedette Melissa Fumero et Randall Park en tant qu’employés essayant simplement de se débrouiller dans une entreprise qui a presque été complètement détruite. La première image peut sembler nostalgique pour beaucoup, car la plupart des sites Blockbuster Video ont été fermés pendant des années, ironiquement grâce à Netflix et à d’autres services de streaming.

La photo du premier regard survient peu de temps avant que Fumero, Park, JB Smoove et Tyler Alvarez ne s’affrontent dans un film Trivia Happy Hour sur Netflix est une blague: le festival. La production de la série est actuellement en cours mais n’a pas de date de sortie annoncée par Netflix. Pour l’instant, vous pouvez lire la ligne de connexion officielle ci-dessous pour avoir une meilleure idée de ce qu’est Blockbuster.

FILM VIDÉO DU JOUR

Une comédie d’ensemble qui se déroule dans la dernière vidéo Blockbuster en Amérique, qui explore ce qu’il faut – et plus précisément qui il faut – pour qu’une petite entreprise réussisse contre toute attente.

Superproduction est produit par Universal Television. Il est créé par Vanessa Ramos (Hypermarché, Brooklyn neuf-neuf). David Caspé (Fins heureuses, Lundi noir) et Jackie Clarke (Hypermarché, Fins heureuses) servent d’écrivains. Caspe et Clarke sont également producteurs exécutifs aux côtés de John Davis et John Fox pour Davis Entertainment (Croisière dans la jungle). Le spectacle met en vedette Randall Park, Melissa Fumero, Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, JB Smoove et Kamaia Fairburn.

Les créateurs de Blockbuster disent que le spectacle est un rêve devenu réalité





Netflix

« Dire faire une émission sur un endroit que j’aime, avec mes amis Jackie et David, et Randall Park en tant que notre star est un rêve devenu réalité, c’est en quelque sorte un euphémisme », a déclaré Ramos dans un communiqué lors de l’annonce de l’émission. . « Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers Jim [Donnelly] et Mégane [Macmillan] chez Universal pour avoir soutenu ce projet depuis le premier jour et Tracey, Andy [Weil]et toute l’équipe de Netflix pour avoir été d’accord avec tant de blagues bizarres. »

Tracey Pakosta de Netflix a également déclaré : « Lorsque Vanessa et David sont arrivés pour la première fois et ont partagé cette idée de série comique, nous avons été immédiatement enthousiasmés. C’est finalement l’histoire d’un groupe de collègues dévoués, avec beaucoup de cœur. Et maintenant avec l’hilarant Randall Park qui a signé pour jouer le rôle principal, c’est une évidence. »

À une certaine époque, Blockbuster Video était le premier magasin de location de vidéos. La montée en puissance de Netflix et des services de streaming a renversé la vapeur dans le secteur de la location de films et, en quelques années, la plupart des magasins Blockbuster ont fermé aux États-Unis. Il reste un emplacement de brique et de mortier ouvert dans le pays, à Bend, dans l’Oregon. Un documentaire a été réalisé sur le magasin et ses résidents locaux continuent de louer des films à l’établissement dans l’espoir de maintenir le dernier Blockbuster en vie.

Aucune date de première n’a encore été annoncée pour Superproduction.





Kim Kardashian enfile la robe Marilyn Monroe originale, les historiens expriment leur inquiétude

Lire la suite





A propos de l’auteur