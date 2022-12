Blockbuster annulé sur Netflix après une saison

Peut-être que Blockbuster Video et Netflix sont comme le pétrole et l’eau, car les anciens rivaux ne semblent tout simplement pas pouvoir coexister. Des années après que l’industrie de la location de vidéos a été décimée par la montée en puissance de Netflix et d’autres services de streaming, la nouvelle sitcom Superproduction a cherché à capitaliser sur la nostalgie ressentie par beaucoup en se rappelant comment c’était de marcher dans les allées à la recherche d’un film ou deux pour le week-end. La série s’est déroulée dans le dernier magasin Blockbuster Video de brique et de mortier aux États-Unis, alors que son personnel travaillait de son mieux pour rester en affaires.





Mais Superproduction n’a pas pris aussi bien que les dirigeants de Netflix l’espéraient, car le mot est que l’émission n’avancera pas. Variety rapporte que Netflix a officiellement annulé l’émission après une seule saison, bien que la nouvelle ne soit pas particulièrement surprenante. Il a eu des difficultés avec l’audience, n’ayant pas réussi à se classer dans le Top 10 de Netflix aux États-Unis après sa première, bien qu’il ait réussi à le faire en Australie et au Canada. En plus d’une faible audience, la série a reçu de mauvaises critiques, obtenant une note pourrie de 22% chez Rotten Tomatoes avec un score d’audience également pourri à 45%.

Cela ne marque que le dernier spectacle d’une longue lignée d’entre eux qui a été annulé après seulement une ou deux saisons chez Netflix. Récemment, nonne guerrière a été supprimée après deux saisons, bien que ses fans espèrent sauver la série avec une campagne sur les réseaux sociaux. Le fils bâtard et le diable lui-même, Le club de minuitet Resident Evil ont également tous été annulés après des saisons uniques au cours des derniers mois.





Blockbuster est annulé par Netflix. Ironique?

Superproduction a été créé par Vanessa Ramos. Sa distribution d’ensemble comprenait Randall Park, Melissa Fumero, Ola Merediz, Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, JB Smoove, Kamaia Fairburn, Leonard Robinson et Keegan Connor Tracy. L’exécutif de Ramos et Park a produit avec John Davis, John Fox, David Caspe et Jackie Clarke. Bridger Winegar, Robert Petrovic et Payman Benz ont produit.

Netflix avait bon espoir pour la série lors de sa première commande. À l’époque, Ramos a déclaré que travailler sur le projet était un « rêve devenu réalité », reconnaissant à Netflix d’avoir « été à bord avec tant de blagues étranges ». Le sentiment était réciproque car Tracey Pakosta de Netflix a déclaré que c’était « une évidence » d’aller de l’avant avec le spectacle.

« Lorsque Vanessa et David sont arrivés pour la première fois et ont partagé cette idée de série comique, nous avons été immédiatement excités », a déclaré Pakosta. « C’est finalement l’histoire d’un groupe de collègues dévoués, avec beaucoup de cœur. »

Vous pouvez regarder la première et unique saison de Superproduction sur Netflix.