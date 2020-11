Blocboy JB attrape la chaleur pour dire que PlayStation est «pour les gays»

Il a ajouté que les «n * ggas de la rue» jouent à la Xbox, mais il ignore peut-être leur soutien avide de Pride.

Un bref moment sur Instagram Live a débarqué Blocboy JB dans l’eau chaude. Le rappeur de Memphis passait du temps avec ses fans lorsqu’il parlait de consoles de jeu et beaucoup n’appréciaient pas ses remarques. « PlayStation, ils ont les couleurs Pride, donc PlayStation est censée être pour les gays. Ce n’est pas censé être pour les mecs de la rue. Je ne dis pas que les gays ne peuvent pas jouer à la Xbox, mais je dis juste. Xbox est pour les gangsta n * ggas. C’est mes calculs de tout. « Ses «calculs» sont intéressants, d’autant plus que Xbox a régulièrement montré son soutien à la communauté LGBTQIA + ainsi qu’un mois de la fierté chaque année. Le public peut créer et acheter des contrôleurs Pride et Xbox a présenté des jeux vidéo, produits par leurs studios, avec des personnages transgenres. De plus, la Xbox appartient à Microsoft et la société mère est connue pour son soutien avide de la communauté LGBTQIA +. «Pour nous, la fierté est une opportunité de réfléchir à notre passé et de nous inciter à l’action», a déclaré Microsoft sur son site Web en 2019 alors qu’ils célébraient le mois de la fierté et le soulèvement de Stonewall Inn. «Nous avons commencé notre parcours d’inclusion au début de l’histoire de l’entreprise, en introduisant l’orientation sexuelle dans nos politiques de non-discrimination en 1989. En 1993, nous avons été l’une des premières entreprises au monde à offrir des avantages sociaux aux partenaires domestiques de même sexe.» Blocboy JB n’a pas répondu au contrecoup, mais ces remarques sont ajoutées à la liste des déclarations controversées du rappeur. [via][via]