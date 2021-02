Blizzard To Make Torghast Layer déverrouille un compte étendu dans World Of Warcraft: Shadowlands

Blizzard a annoncé que la couche se déverrouille pour Torghast, le contenu de la tour des damnés dans World of Warcraft: Shadowlands sera désormais à l’échelle du compte plutôt que d’être spécifique au personnage.

Ce changement contribue à ajouter une quantité merveilleuse de convivialité alternative que cette expansion a jusqu’à présent fait un excellent travail de promotion. En faisant en sorte que les joueurs puissent avoir les déblocages à l’échelle du compte, les joueurs sont épargnés par un contenu répété considérable dans le but de déverrouiller la couche 8.

Si vous ne connaissez pas Torghast, le contenu sert de source principale de Soul Ash, utilisé pour fabriquer et améliorer des objets légendaires dans la dernière extension. Plus la couche est élevée, plus on gagne de cendre d’âme, tout en augmentant la difficulté.

Auparavant, les joueurs devaient atteindre la huitième couche, les déverrouillant un à la fois – la couche 1 déverrouillait 2, qui déverrouillait ensuite 3, et ainsi de suite, jusqu’à la couche 8.

La seule grâce salvatrice était que les joueurs les déverrouillaient pour toutes les ailes une fois qu’ils avaient déverrouillé une couche. Si un joueur ne courait, disons, que Skoldus Hall pour déverrouiller la 8ème couche, il pourrait alors exécuter Coldheart Interstitia et toute autre aile sur un 8 également.

Mais quand on a créé un nouveau personnage et qu’on l’a amené à 60, rien n’était plus odieux que d’avoir à exécuter huit couches de Torghast juste pour les amener au point où elles étaient utiles. C’était suffisant pour empêcher de nombreux joueurs de broyer le contenu indéfiniment reproductible.

Avec ce changement, les joueurs auront le déverrouillage disponible immédiatement, en supposant qu’ils ont réussi à déverrouiller Torghast selon les besoins sur le personnage en question.

Ce ne sera donc pas un déverrouillage automatique, car les joueurs devront toujours parcourir la série de quêtes d’introduction et se frayer un chemin dans la tour des damnés pour commencer. Une fois que cela est fait, cependant, les joueurs n’auront plus à se soucier de répéter leur mouture.

Ceci est particulièrement utile pour les personnages avec plus de quelques alts essayant de trouver une classe qu’ils préfèrent. De nombreux joueurs ont eu du mal à trouver quelque chose à quoi s’en tenir à la suite de tous les changements qui ont conduit à Shadowlands, ainsi que des changements continus avec l’équilibrage.

Que vous ayez une alt ou dix, c’est un changement bienvenu qui assurera que les joueurs puissent se lancer plus tôt sur un nouveau personnage. Si vous avez retardé le déverrouillage de Torghast, vous n’aurez pas à le faire de sitôt!