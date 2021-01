Blizzard supprime le Timegate hebdomadaire de World Of Warcraft: Shadowlands Torghast Questline

L’un des problèmes récents World of Warcraft le contenu a pris du temps, pas seulement dans les récents World of Warcraft: Shadowlands expansion mais dans le jeu en général.

Il en a été de même pour plusieurs extensions. Rattraper la résistance à la corruption dans Bataille pour Azeroth était parfaitement cauchemardesque, et des choses comme les quêtes de salle de classe et les principales missions du scénario dans Légion étaient tout aussi horribles.

Avec Shadowlands, cependant, la temporisation a été à un niveau record au fur et à mesure que l’expansion se déroule. Les scénarios ont reçu un chapitre par semaine, qui peut souvent être terminé en moins d’une heure, laissant une semaine entière jusqu’à ce qu’un joueur soit capable de progresser vers les récompenses qu’il souhaite.

C’était encore pire pour les alts, car il semblait que la temporisation n’était pas globale ou verrouillée par le compte, mais plutôt verrouillée sur chaque personnage. Les progrès réalisés sur l’un n’ont eu aucun effet sur l’autre.

Cela a fait en sorte qu’un joueur qui a créé un personnage, disons, la cinquième semaine de l’expansion a vu sa progression définie comme si c’était la première semaine. Plutôt que de pouvoir progresser jusqu’à ce qu’ils soient rattrapés, ils étaient perpétuellement en retard, devant faire le contenu au même rythme que les autres.

Inutile de dire que c’était incroyablement ennuyeux et a détourné beaucoup de gens du tout. C’était aussi un mouvement étrange étant donné que l’extension était généralement plus conviviale à bien des égards, du nivellement à la progression en passant par le contenu.

Heureusement, il semble qu’avec la quasi-conclusion (et le déverrouillage du mode final de Torghast) du scénario de départ, Tempête De Neige réduit ce délai. Il a été annoncé aujourd’hui qu’une grande partie de la temporisation serait supprimée.

L’annonce est dans les notes d’un bluepost récent, et indique seulement qu’ils ont « supprimé certains des retards hebdomadaires entre certaines quêtes de scénario de Bolvar Fordragon Torghast. » On ne sait pas si un ensemble spécifique de restrictions est levé.

Parce que c’est vague, nous ne pouvons pas dire avec certitude que tous les délais ont été supprimés de la quête de l’histoire de Torghast. Étant donné que Blizzard reconnaît le problème et supprime les retards hebdomadaires, le calendrier de la série de quêtes semble avoir été fortement réduit.

C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui étaient enthousiastes à l’idée de faire Torghast sur une alt et de pousser aussi loin que possible. Avec les Twisting Corridors entièrement déverrouillables même par derrière, il y a plus de contenu disponible pour ceux qui veulent jouer à plus d’une seule classe principale.