Blizzard se lance contre Diablo II: Mods ressuscités

Blizzard a envoyé des lettres aux créateurs des mods Diablo II: Ressuscité pour qu’ils cessent leur activité.

Blizzard est en colère. Et cela se voit, car il s’entend généralement bien avec les fans et la communauté des moddeurs. Cependant, il y a des moments où il franchit des limites qu’il ne faut pas franchir. Et bien sûr, la chose vient de mère. Pour cela, Blizzard a envoyé des lettres aux créateurs des mods Diablo II: Resurrected.

Pour nous mettre en contexte, il faut jeter un œil au mois d’avril, lorsque la société a ouvert une bêta fermée du jeu. Cela ne pouvait être consulté que sur invitation, mais certains utilisateurs ont obtenu le code et, regardez où, ils l’ont ouvert pour pouvoir jouer avec sans avoir besoin de lui. En outre, ils ont également débloqué du contenu qui ne pouvait pas être utilisé dans la version bêta en tant que classes ou scénarios en principe.

De toute évidence, ce n’est pas quelque chose que n’importe quelle entreprise aime. Qu’ils prennent votre démo, la piratent et la publient sur le net est quelque chose qui fait mal. Mais ça fait encore plus mal quand ils en font même un profit en le faisant payer.

Eh bien, avec ce scénario inspirant, Blizzard a commencé à envoyer des lettres aux créateurs de ces mods. La raison est évidente: supprimez immédiatement le produit d’Internet. Et en effet, ils l’ont fait avec le jeu, les vidéos et les tutoriels sur la façon de patcher l’alpha pour pouvoir y jouer.

Cependant, ces lettres, qui ne sont que des avertissements pour le moment, pourraient aller plus loin si Blizzard comprend qu’elles vous ont fait plus de mal qu’elles ne le devraient. Pour le moment, les utilisateurs qui ont reçu ces lettres sont Ferib Hellscream, qui a publié un mod appelé D2ROffline et Shalzuth, qui a fait de même avec D2RModding.

Actuellement, les pages Web des mods ne trouvent plus les fichiers ou les didacticiels pour corriger ou déverrouiller le contenu non autorisé dans la version bêta. Bien que, évidemment, cela ne signifie pas qu’ils ont disparu du réseau. S’il est déjà difficile pour Google de supprimer cette photo dans laquelle vous sortez avec plus de dents qu’un cheval, imaginez cela, cela attire l’attention.