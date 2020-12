Blizzard publie un nouveau World Of Warcraft: enquête classique, faisant allusion à l’avenir du jeu

Depuis avant la sortie de World of Warcraft: Classique, les joueurs débattaient déjà de l’avenir du titre et de la prochaine étape après sa sortie. Il semble que Tempête De Neige est de retour pour donner plus de réponses à cette question.

Récemment, Blizzard a envoyé une enquête que les joueurs de Classic doivent remplir afin de les aider à évaluer l’intérêt. Ces questions sont fortement axées sur les décisions que les acteurs prendraient en ce qui concerne World of Warcraft: la croisade ardente version de Classic.

Les questions présentées incluent (sans s’y limiter) les exemples suivants:

Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par une version classique de The Burning Crusade?

Quelle est la probabilité que vous jouiez à une version classique de Burning Crusade?

Où pensez-vous passer plus de temps (entre une nouvelle réinitialisation du client Classic au jour 1 ou The Burning Crusade Classic).

L’une des questions les plus intéressantes concerne ce qui serait fait avec le client Classic lui-même. Il semble que Blizzard envisage des serveurs «Fresh Start» où toute la progression est réinitialisée au jour de la sortie pour recommencer le cycle.

Blizzard a envoyé une nouvelle enquête contenant plusieurs questions concernant des serveurs Burning Crusade, potentiellement le long de serveurs Classic « Fresh Start » séparés qui permettraient aux joueurs de redémarrer le cycle de contenu Classic vers la phase 1.

Les détails d’un nouveau serveur de démarrage ne sont pas entièrement connus, mais d’après la façon dont les développeurs le disent, il semble que leur intention serait de revenir au jour de la sortie et d’introduire le contenu dans les mêmes phases que le classique. client a subi depuis lors.

La plupart de cela vient de la question suivante:

« Si World of Warcraft a introduit un nouveau royaume WoW Classic «nouveau départ» où le jeu est tel qu’il était au premier jour… et le contenu se déverrouille / progresse au fil du temps, dans quelle mesure seriez-vous intéressé à jouer sur ce royaume? »

Pour être clair, Blizzard indique exactement ce qui manquerait – tout le monde est de nouveau au niveau 1, Molten Core et Onyxia sont les seuls raids disponibles, et les champs de bataille n’ont pas encore été libérés. Les joueurs attendraient à nouveau le contenu aux mêmes intervalles de diffusion cette fois-ci.

En ce qui concerne un royaume Burning Crusade Classic, il semble que ceux-ci auraient des joueurs commençant à 58 – le niveau initialement prévu pour commencer le contenu Outlands de l’extension – et partir de là. L’enquête ne semble pas suggérer de transporter des personnages.

Les serveurs Burning Crusade Classic sont en discussion depuis un certain temps, beaucoup supposant que ce serait le chemin que Blizzard a emprunté lorsque les serveurs Vanilla Classic ont été annoncés pour la première fois. Actuellement, cela semble la voie la plus probable.