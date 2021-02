Blizzard publie les prochains changements de classe PvP pour World Of Warcraft: Shadowlands

Blizzard a récemment annoncé sa dernière série de changements à venir World of Warcraft: Shadowlands avec les changements de solde de cette semaine à la réinitialisation hebdomadaire de demain. Il y a un grand nombre de changements touchant le PvP, principalement dans les soldes de classe.

Pour être clair, les nerfs et les changements discutés ici n’affectent que le PvP. N’ayez pas peur pour vos performances PvE si vous voyez un nerf pour l’une de vos classes préférées!

Le premier est Unholy Death Knight, qui obtient deux buffs. Frappe nécrotique absorbera désormais jusqu’à 6% de la santé de la cible, augmentée de 4%. La peste virulente et l’éruption virulente ne sont plus réduites de 10% contre les joueurs ennemis.

Les chasseurs sont également améliorés, à la fois en adresse au tir et en maîtrise des bêtes. Le premier a vu sa capacité de visée prudente augmentée à 35% de dégâts supplémentaires contre les joueurs ennemis, presque doublé par rapport aux 20% d’origine. Bestial Wrath pour ce dernier a vu son efficacité maintenue entière plutôt que d’être réduite de 20%

Mage a des nerfs et des buffs, bien que les buffs n’affectent que Frost. L’efficacité de la magie atténuée de tous les mages a été réduite de 20% à 10%, un nerf considérable pour les talents PvP uniquement.

Les mages de givre, quant à eux, ont vu leur pic glaciaire et leur rayon de givre polis, leur efficacité n’étant plus réduite de 20% pour les premiers et de 15% pour les seconds. Les mages de feu, cependant, ont eu la pyrokinésie nerfée, réduisant désormais le temps de recharge de Combustion de 3 secondes au lieu des 5 secondes d’origine.

Les moines tisse-brume reçoivent également un buff considérable, la régénération de mana étant désormais augmentée de 20% contre les joueurs ennemis. le talent PvP Chrysalis réduira désormais le temps de recharge de Life Cocoon de 40 secondes, une augmentation considérable des 25 secondes d’origine.

Les paladins voient également quelques nerfs, ce que la plupart des gens qui se sont engagés dans les arènes et les champs de bataille sont probablement heureux de voir. Cela vaut la peine de dire que ces changements sont seulement affectant les saints paladins, donc si vous avez lutté contre la protection ou le châtiment, aucun soulagement ne vous attend.

Le premier changement est de voir leur régénération de mana réduite de 30% contre les joueurs ennemis. Deuxièmement, les dégâts transférés via la capacité Sacrifice ultime ne sont plus affectés par le deuxième rang de Bénédiction de sacrifice.

Et ce sont tous les changements à venir dans les réglages d’équilibrage de la classe PvP! N’oubliez pas qu’aucun de ces changements n’affecte vos performances PvE, mais si vous avez misé sur la conquête, assurez-vous de savoir quels changements sont à venir afin de savoir à quoi vous attendre la prochaine fois que vous entrez dans les arènes.