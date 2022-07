Blizzard propose de se faire tatouer pour accéder au test bêta de Diablo IV

La franchise Diablo de Divertissement Blizzard n’a pas exactement la meilleure réputation. Au cas où vous l’auriez manqué, Diablo Immortal a récemment généré beaucoup de buzz lorsqu’il a été révélé que la mise à niveau des personnages entièrement avec une progression dans le jeu verrouillée derrière un paywall pourrait coûter 88 000 € aux joueurs.

Vous vous demanderiez alors si quelqu’un voudrait réellement se faire tatouer la franchise sur son corps, mais c’est exactement ce à quoi les fans de Diablo sont d’accord.

Du 16 juillet au 10 septembre, le «Devil Tour» visitera plusieurs villes, dont Los Angeles, Chicago, New York, Miami, Londres, Berlin, Melbourne et Sydney. De plus, chaque ville n’aura qu’un seul jour désigné pour l’engagement promotionnel.

Les fans qui souhaitent obtenir un tatouage dans le style de Diablo 4, qu’il soit temporaire ou permanent, et recevoir un bon bonus peuvent participer au dessin sur les réseaux sociaux ou tenter leur chance en personne en faisant la queue dans un certain établissement de tatouage.

« Les fans de Diablo du monde entier se sont tournés vers les tatouages ​​pour exprimer non seulement leur dévouement à la marque, mais aussi les histoires de famille, de collègues et les moments qu’ils ont vécus en jouant aux jeux Diablo », a déclaré Blizzard Entertainment.

Cette année, c’est le 25e anniversaire de Diablo. C’est pourquoi nous lançons la tournée de prise de contrôle du magasin de tatouage Diablo Hell’s Ink pour honorer notre communauté.

Pour un groupe restreint des plus grands fans de Diablo dans le monde, ils ont poursuivi: «Chaque événement de prise de contrôle de Diablo Hell’s Ink mettra en vedette certains des meilleurs tatoueurs au monde produisant des tatouages ​​personnalisés, motivés par la galaxie Diablo. Avec leur propre style artistique distinctif. Les fans doivent avoir au moins 18 ans pour assister à l’événement, bien sûr.

En 2023, Diablo IV sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et les séries PCS X et S. Ils revendiquent cinq classes de personnages, un environnement entièrement ouvert et plus de 150 donjons, ainsi que le jeu croisé et le transfert de progression entre toutes les plateformes. Le code de la ville participante et le hashtag #DiabloHellsInk doivent également être inclus dans le message.