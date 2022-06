Blizzard promet : Diablo 4 ne sera pas le prochain Diablo Immortal

En tant que membre de Vitrine Xbox et Bethesda 2022 présenté BlizzardDivertissement nouvelles idées et détails Diablo 4. La fenêtre de sortie était également généreuse, mais au moins officiellement fixé pour 2023.

Bien que les révélations trimestrielles des fans sur le état des choses informent, sont toujours prometteurs, le label « Diablo » obtient en raison de sa déclinaison mobile Diablo Immortel toujours sous la critique.

Pour que la publicité négative ne déteint pas sur le projet majeur à venir, Blizzard souligne : Diablo 4 ne sera pas le prochain Diablo Immortal !

La réputation de Diablo Immortal raye-t-elle l’image de Diablo 4 ?

Le 2 juin 2022, « Diablo Immortal » a été lancé et a rapidement dû obtenir le même porter des accusationsdont la plupart des titres free-2-play sont accusés : mécanismes de paiement pour deux gagnants injustes, manque de transparence des coûts et exploitation du potentiel addictif.

ici vous pouvez relire la critique de la fanbase plus en détail :

Nous ne voulons pas diaboliser les jeux mobiles et le format free-2-play en principe. Vous pouvez également vous amuser beaucoup avec « Diablo Immortal » ; certains membres de l’équipe 45secondes.fr seront d’accord.

Mon collègue Maik Schneider de MeinMMO écrit, par exemple, qu’il a longtemps apprécié le jeu sans avoir à dépenser un centime, mais qu’il a désespéré des obstacles artificiels au progrès.

Depuis son annonce, Diablo Immortal est un enfant à problème. [Wir erinnern nur: „Is this an out of season april fool’s joke?“] Blizzard semble craindre que les gros titres puissent avoir un impact négatif sur « Diablo 4 » et souligne maintenant que les deux titres sont fondamentalement différents.

Adam Fletcher, responsable de la communauté mondiale, assure :

« D4 sortira en tant que titre à prix plein destiné exclusivement à un public PC/console. […] Du contenu supplémentaire payant arrive [nur] sous la forme d’articles cosmétiques optionnels et éventuellement d’extensions de jeu à part entière.

Flecher a fait cette déclaration en réponse au tweet du streamer Gothalion, qui a exprimé son anticipation de « Diablo 4 » avec une fouille à la ramification mobile.

Dans des termes très similaires, le vice-président senior de Blizzard, Rod Fergusson, a confirmé :

« Pour être clair, D4 est un titre à prix plein pour un public PC/PS/Xbox. Nous voulons garantir une gamme de contenu ancrée dans des cosmétiques optimaux et des extensions d’histoire pendant des années après la sortie.

Mais le petit mot « ancré » (à l’origine) inquiète certains membres de la communauté.

Combien pèse le (facultatif) microtransactions Nous ne savons pas encore qui les portera éventuellement, mais espérons que Blizzard apprendra de Diablo Immortal.