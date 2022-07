Blizzard ne publiera plus d’extensions majeures pour Heroes Of The Storm

La Divertissement Blizzard a annoncé la fin du support actif pour son projet MOBA, Les Héros de la Tempête.

Les informations pertinentes ont été publiées sur le blog officiel du studio à l’occasion du 7e anniversaire du populaire jeu de shareware.

Comme expliqué par Blizzard, le jeu continuera à fonctionner comme d’habitude et maintiendra la séquence saisonnière habituelle et la rotation des personnages.

Cependant, il n’y aura plus de nouveaux héros et d’autres contenus supplémentaires ajoutés à Heroes of the Storm. Les mises à jour ultérieures viseront l’amélioration technique du jeu, l’optimisation du client pour le nouveau matériel et le nouveau système d’exploitation, ainsi que les modifications de l’équilibre des points.

Rappelons que selon un scénario absolument identique en 2020, les spécialistes de Blizzard Entertainment ont annoncé la fin du support actif de la stratégie culte StarCraft 2.

Dans un billet précédent, la célèbre stratégie de Blizzard Entertainment, StarCraft 2, fête cette année son dixième anniversaire – Wings of Liberty est sorti à l’été 2010.

En l’honneur de la célébration, les développeurs ont publié un patch à grande échelle pour le projet, qui apporte de nombreux changements et améliorations au gameplay et à son équilibre.

Et aujourd’hui, Blizzard a fait une autre remarque importante concernant l’avenir du jeu adoré par des millions de personnes : à partir de cette année, le support actif de StarCraft 2 cessera et le développement ne recevra plus de mises à jour ou d’extensions majeures.

Il en va de même pour la question de la représentation de StarCraft 2 sur la scène eSports – désormais, ces moments seront principalement décidés par les organisations ESL Gaming et GSL, auparavant chargées d’organiser toutes sortes de tournois et de compétitions.

L’équipe de Blizzard comprend qu’une telle décision puisse contrarier certains fans inconditionnels, mais note qu’il est maintenant temps de passer à autre chose, y compris l’opportunité de réfléchir attentivement à ce que l’avenir réserve à StarCraft.